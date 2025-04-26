Aralarında Bağlantı Bulundu! İşte Bebeklikte Antibiyotik Kullananları Bekleyen Büyük Tehlike...

Yeni bir araştırma, yaşamın ilk iki yılında antibiyotik kullanan çocukların ilerleyen yıllarda obez olma riskinin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Finlandiya'daki bilim insanları, iki yaşından önce antibiyotik verilen çocukların, 12 yaşına geldiklerinde obez olma ihtimalinin ilaca maruz kalmayanlara kıyasla yüzde 20 daha fazla olduğunu belirledi. Ayrıca, bu çocukların ilkokul çağında aşırı kilolu olma olasılığının da yüzde 10 oranında arttığı gözlendi.

AİLE HEKİMLERİNE ÇAĞRI

Araştırmanın sonuçlarına göre, erken antibiyotik kullanımına maruz kalan çocukların vücut kitle endeksinin (BMI) 0,067 daha yüksek olduğu saptandı. Oulu Üniversitesi'nden uzmanlar, aile hekimlerine özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları gibi durumlarda antibiyotik reçete ederken daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. İngiltere’de ise her yıl 14 yaş altındaki çocuklara yaklaşık 4 milyon antibiyotik reçetesi yazıldığı bilgisi paylaşıldı.

BAĞIRSAK FLORASINI BOZUYOR

Çalışmada, antibiyotik kullanımının çocukların bağırsak florasını etkileyerek sağlıklı kilo dengesini bozabileceği vurgulandı. Bu durumun, bağırsaktaki yararlı bakterilerin zarar görmesine ve vücudun enerji dengesinin değişmesine yol açabileceği belirtildi. Ayrıca antibiyotiklerin, iştah artışına neden olabilecek bazı bağırsak bakterilerini de etkileyebileceği ifade edildi.

33 BİNDEN FAZLA ÇOCUK İNCELENDİ

Finlandiya’da yürütülen araştırmada, doğumdan itibaren 12 yaşına kadar izlenen 33 binden fazla çocuğun verileri analiz edildi. Hamilelikten önce ya da hamilelik sırasında antibiyotik kullanımının çocukların kilo durumu üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı, esas etkinin yaşamın ilk iki yılında görüldüğü bildirildi. Araştırmacılar, bu dönemde antibiyotiklere maruz kalan çocukların ileriki yaşlarda aşırı kilo alma riskinin anlamlı şekilde arttığını vurguladı.

OBEZİYETİ TETİKLİYOR

Çocukluk çağı obezitesinin dünya genelinde giderek büyüyen bir problem olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, 2022 yılında dünya genelinde 159 milyondan fazla okul çağındaki çocuğa obezite teşhisi konduğunu hatırlattı. Son veriler, dört-beş yaş arasındaki çocukların dörtte birinin, 10-11 yaş arası çocukların ise üçte birinin aşırı kilolu ya da obez olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, antibiyotik kullanımının bu artışta önemli bir risk faktörü olabileceği konusunda uyarıyor.