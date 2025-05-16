Cübbeli Ahmet'ten 'Aşk' İtirafı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa tarikatından tasfiye edilmesinin ardından polemiklerine devam ediyor. Cübbeli Ahmet, tarikatın kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümü üzerine tartışmalara başlamış ve yeni seçilen şeyhlerin tarikatın kurucusuna bağlılığı reddettiğini iddia etmişti. Cemaatin içinde ‘Rabıta’ olarak da bilinen krizde Cübbeli eleştirileri nedeniyle tarikattan atılmıştı. Kendisini takip edenlere konuşmalar yapmaya devam eden Cübbeli ‘rabıta’ tartışmalarına bir yenisi daha ekledi.

‘AŞIK OLMAYAN ADAM ODUN GİBİ BİR ŞEYDİR’

Cübbeli Ahmet son yaptığı konuşmada aşk üzerine değerlendirmelerde bulundu. Aşkın tarikattaki önemine değinen Cübbeli Ahmet şunları söyledi: “Seven sevdiğini çok zikreder. Mürşitle mürit arasındaki münasebet, sevgi bağı zaten rabıtayı sağlar mı sağlar. Ne sordu efendi hazretleri babamız? ‘Hiç aşık oldun mu’ dedi? ‘Oldum’ dedi. Tamam o zaman evladım sen bu tarikattan anlarsın’ dedi. Eğer hiç aşık olmadım deseydi, sevme kabiliyeti yok odun gibi bir şey demektir, o odun gibi adamla ne uğraşsın.”

‘120 KİLO ADAM AŞIK DEĞİLDİR’

Sevginin bağlanmak olduğunu vurgulayan Cübbeli Ahmet “Aşık olmuş. Kaç kilosun? 120 kilo. 120 kiloyla aşık olunur mu? Niye? Dert varsa yağ bağlamaz. Dert yağı eritir. Eğer birine sevdalandıysan o yerken, içerken, uyurken, uyanırken onu yaşayan bilir. Ben de aşık olmuşum gibi konuşuyorum şimdi benim de ne olduğum belli değil.

Kaynak: Haber Merkezi