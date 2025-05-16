Cübbeli Ahmet'ten 'Aşk' İtirafı

Cübbeli Ahmet’in cemaat mensuplarına yaptığı bir konuşmada aşk üzerine değerlendirmeleri dikkat çekti. Cübbeli Ahmet “120 kilo adam aşık olamaz” derken “Aşık olmayan adam odun gibi bir şeydir” açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme:

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa tarikatından tasfiye edilmesinin ardından polemiklerine devam ediyor. Cübbeli Ahmet, tarikatın kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümü üzerine tartışmalara başlamış ve yeni seçilen şeyhlerin tarikatın kurucusuna bağlılığı reddettiğini iddia etmişti. Cemaatin içinde ‘Rabıta’ olarak da bilinen krizde Cübbeli eleştirileri nedeniyle tarikattan atılmıştı. Kendisini takip edenlere konuşmalar yapmaya devam eden Cübbeli ‘rabıta’ tartışmalarına bir yenisi daha ekledi.

‘AŞIK OLMAYAN ADAM ODUN GİBİ BİR ŞEYDİR’

Cübbeli Ahmet son yaptığı konuşmada aşk üzerine değerlendirmelerde bulundu. Aşkın tarikattaki önemine değinen Cübbeli Ahmet şunları söyledi: “Seven sevdiğini çok zikreder. Mürşitle mürit arasındaki münasebet, sevgi bağı zaten rabıtayı sağlar mı sağlar. Ne sordu efendi hazretleri babamız? ‘Hiç aşık oldun mu’ dedi? ‘Oldum’ dedi. Tamam o zaman evladım sen bu tarikattan anlarsın’ dedi. Eğer hiç aşık olmadım deseydi, sevme kabiliyeti yok odun gibi bir şey demektir, o odun gibi adamla ne uğraşsın.”

‘120 KİLO ADAM AŞIK DEĞİLDİR’

Sevginin bağlanmak olduğunu vurgulayan Cübbeli Ahmet “Aşık olmuş. Kaç kilosun? 120 kilo. 120 kiloyla aşık olunur mu? Niye? Dert varsa yağ bağlamaz. Dert yağı eritir. Eğer birine sevdalandıysan o yerken, içerken, uyurken, uyanırken onu yaşayan bilir. Ben de aşık olmuşum gibi konuşuyorum şimdi benim de ne olduğum belli değil.

Cübbeli Ahmet İlk Kez Konuştu, Kızının Çakarlı Aracına İlginç SavunmaCübbeli Ahmet İlk Kez Konuştu, Kızının Çakarlı Aracına İlginç SavunmaGüncel

İBB Operasyonunda Taşlar Yerinden Oynadı! Cübbeli Ahmet'in Akrabası İtirafçı Oldu, Çok Sayıda İsmi İlişkin İddia da BulunduİBB Operasyonunda Taşlar Yerinden Oynadı! Cübbeli Ahmet'in Akrabası İtirafçı Oldu, Çok Sayıda İsmi İlişkin İddia da BulunduSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cübbeli Ahmet aşk
Son Güncelleme:
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
Güler Sabancı İle Selçuk Bayraktar Uyarmıştı! Vurgunun Dev Boyutu Ortaya Çıktı Güler Sabancı İle Selçuk Bayraktar Uyarmıştı! Vurgunun Dev Boyutu Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor: Bütün Tabelalar Yenileniyor! İşte Yeni Adı Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var
Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu
Memur Alımlarında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı Genişletildi, Önemli Değişiklikler Yürürlükte Memur Alımlarında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı Genişletildi, Önemli Değişiklikler Yürürlükte
Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor: Bütün Şubeleri Tek Tek Kepenk İndirecek Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor