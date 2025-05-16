Güler Sabancı İle Selçuk Bayraktar Uyarmıştı! Vurgunun Dev Boyutu Ortaya Çıktı

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan sahte içeriklerle büyük çaplı bir dolandırıcılık organizasyonu ortaya çıkarıldı. Aralarında Güler Sabancı ve Selçuk Bayraktar’ın da bulunduğu tanınmış isimlerin ses ve görüntülerinin kopyalanarak kullanıldığı bu dolandırıcılık şebekesi, İstanbul merkezli operasyonla çökertildi. 28 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 72 şüpheli gözaltına alındı.

Güler Sabancı İle Selçuk Bayraktar Uyarmıştı! Vurgunun Dev Boyutu Ortaya Çıktı

Yapılan mali analizler sonucunda, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon doların yasa dışı yollarla Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktarıldığı belirlendi. Söz konusu para transferlerinin, suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirme amacı taşıdığı bildirildi.

ÜNLÜ İSİMLERİN SAHTE GÖRÜNTÜLERİYLE HALK YANILTILDI

Dolandırıcılık şebekesi, kamuoyunun yakından tanıdığı Güler Sabancı ve Selçuk Bayraktar gibi isimlerin yapay zeka ile oluşturulmuş sahte ses ve video kayıtlarını kullanarak sosyal medya platformlarında yatırım vaadiyle binlerce kişiyi hedef aldı. Sahte içerikler; Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram ve e-posta gibi dijital kanallardan yaygın şekilde servis edildi.

Güler Sabancı İle Selçuk Bayraktar Uyarmıştı! Vurgunun Dev Boyutu Ortaya Çıktı - Resim : 1

GÜLER SABANCI: SAHTE İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN

Güler Sabancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, adının ve görüntülerinin izinsiz şekilde kullanıldığı sahte içeriklere karşı kamuoyunu uyardı. Sabancı, yapay zeka teknolojisiyle üretilen sahte videoların “yatırım tavsiyesi” ya da “özel fırsat” başlıklarıyla yayıldığını belirterek, vatandaşların yalnızca kendisine ait resmi hesapları takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yasal süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

SELÇUK BAYRAKTAR: BAYKAR HALKA AÇIK BİR ŞİRKET DEĞİL

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da, kendi adı ve görüntüsü kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine tepki gösterdi. Bayraktar, Baykar’ın halka açık bir şirket olmadığını ve hiçbir zaman yatırım teklifi sunmadığını hatırlatarak, dolandırıcılık amacıyla hazırlanmış sahte videoların hiçbir gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bayraktar, vatandaşlara bu tür içeriklere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu ve hukuki sürecin sürdüğünü ifade etti.

Yürütülen operasyonla birlikte kamuoyunda büyük yankı uyandıran dijital dolandırıcılık vakası, yapay zeka teknolojisinin kötüye kullanımına karşı daha sıkı önlemler alınması gerektiği yönünde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Başkan Bolat Açıkladı: VAR O Lig de Tarih OluyorBaşkan Bolat Açıkladı: VAR O Lig de Tarih OluyorSpor
TRT'nin Kararı Havaya UçurduTRT'nin Kararı Havaya UçurduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Sessiz Daireden Vahşet Çıktı! 11 Yıllık Sır Perdesi İşte Böyle Aralandı... Okurken Şoke Olacaksınız 11 Yıllık Sır Perdesi İşte Böyle Aralandı
CHP'den 'Kızkumu Plajı' Tepkisi: İddialar Meclis Gündeminde CHP'den 'Kızkumu Plajı' Tepkisi: İddialar Meclis Gündeminde
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor: Bütün Tabelalar Yenileniyor! İşte Yeni Adı Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var
Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu
Memur Alımlarında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı Genişletildi, Önemli Değişiklikler Yürürlükte Memur Alımlarında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı Genişletildi, Önemli Değişiklikler Yürürlükte
Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor: Bütün Şubeleri Tek Tek Kepenk İndirecek Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor