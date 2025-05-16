Güler Sabancı İle Selçuk Bayraktar Uyarmıştı! Vurgunun Dev Boyutu Ortaya Çıktı

Yapılan mali analizler sonucunda, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon doların yasa dışı yollarla Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktarıldığı belirlendi. Söz konusu para transferlerinin, suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirme amacı taşıdığı bildirildi.

ÜNLÜ İSİMLERİN SAHTE GÖRÜNTÜLERİYLE HALK YANILTILDI

Dolandırıcılık şebekesi, kamuoyunun yakından tanıdığı Güler Sabancı ve Selçuk Bayraktar gibi isimlerin yapay zeka ile oluşturulmuş sahte ses ve video kayıtlarını kullanarak sosyal medya platformlarında yatırım vaadiyle binlerce kişiyi hedef aldı. Sahte içerikler; Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram ve e-posta gibi dijital kanallardan yaygın şekilde servis edildi.

GÜLER SABANCI: SAHTE İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN

Güler Sabancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, adının ve görüntülerinin izinsiz şekilde kullanıldığı sahte içeriklere karşı kamuoyunu uyardı. Sabancı, yapay zeka teknolojisiyle üretilen sahte videoların “yatırım tavsiyesi” ya da “özel fırsat” başlıklarıyla yayıldığını belirterek, vatandaşların yalnızca kendisine ait resmi hesapları takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yasal süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

SELÇUK BAYRAKTAR: BAYKAR HALKA AÇIK BİR ŞİRKET DEĞİL

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da, kendi adı ve görüntüsü kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine tepki gösterdi. Bayraktar, Baykar’ın halka açık bir şirket olmadığını ve hiçbir zaman yatırım teklifi sunmadığını hatırlatarak, dolandırıcılık amacıyla hazırlanmış sahte videoların hiçbir gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bayraktar, vatandaşlara bu tür içeriklere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu ve hukuki sürecin sürdüğünü ifade etti.

Yürütülen operasyonla birlikte kamuoyunda büyük yankı uyandıran dijital dolandırıcılık vakası, yapay zeka teknolojisinin kötüye kullanımına karşı daha sıkı önlemler alınması gerektiği yönünde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi