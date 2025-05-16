CHP'den 'Kızkumu Plajı' Tepkisi: İddialar Meclis Gündeminde

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Marmaris'in simge noktalarından biri olan Kızkumu Plajı'nın MUÇEV tarafından ihalesiz şekilde devredildiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Soru önergesi veren Uzun, "Denizler Halkındır" söylemiyle başlatılan projenin, zamanla rant projelerine dönüştüğünü" savundu. MUÇEV'in birçok kıyı alanını halkın erişiminden çıkararak, özel kişi ya da şirketlere ihalesiz devrettiğini ileri sürdü.

Uzun, Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde yer alan doğa harikası Kızkumu Plajı'na 150 metrekarelik bir inşaat başlatıldığı bilgisini de kamuoyuyla paylaştı. Ancak SİT alanı olan bölgede, yasal olarak sadece 6 metrekarelik yapı izni bulunuyor.

Uzun, "Halkın kullanımında olması gereken plajlar ihalesiz devrediliyor, ardından hızla yapılaşma başlıyor. Bu doğaya değil, ranta hizmet eder. Bu uygulamalara derhal son verilmeli" diyerek konuyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesini ve soruşturma başlatılmasını istedi.

Uzun'un soru önergesi şöyle: