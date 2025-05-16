CHP'den 'Kızkumu Plajı' Tepkisi: İddialar Meclis Gündeminde
CHP’li Cumhur Uzun, Marmaris'teki Kızkumu Plajı'nın ihalesiz şekilde devredildiği ve SİT alanında yasal sınırların aşılarak yapılaşmaya açıldığı iddialarına ilişkin soru önergesi verdi.
CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Marmaris'in simge noktalarından biri olan Kızkumu Plajı'nın MUÇEV tarafından ihalesiz şekilde devredildiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı.
Soru önergesi veren Uzun, "Denizler Halkındır" söylemiyle başlatılan projenin, zamanla rant projelerine dönüştüğünü" savundu. MUÇEV'in birçok kıyı alanını halkın erişiminden çıkararak, özel kişi ya da şirketlere ihalesiz devrettiğini ileri sürdü.
Uzun, Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde yer alan doğa harikası Kızkumu Plajı'na 150 metrekarelik bir inşaat başlatıldığı bilgisini de kamuoyuyla paylaştı. Ancak SİT alanı olan bölgede, yasal olarak sadece 6 metrekarelik yapı izni bulunuyor.
Uzun, "Halkın kullanımında olması gereken plajlar ihalesiz devrediliyor, ardından hızla yapılaşma başlıyor. Bu doğaya değil, ranta hizmet eder. Bu uygulamalara derhal son verilmeli" diyerek konuyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesini ve soruşturma başlatılmasını istedi.
Uzun'un soru önergesi şöyle:
- Kızkumu Plajı günümüz itibariyle kim ya da kimler tarafından işletilmektedir?
- Kızkumu Plajının işletme hakkı için en son ne zaman ihale yapılmıştır? İhale şartları nelerdir? İhaleye kaç kişi ya da firma katılmıştır? O ihaleyi kim ya da kimler kazanmıştır?
- En son yapılması için duyuru yapılan ihale neden iptal edilmiştir?
- Anılan yerin işletme devri ihalesiz yapılmışsa nedeni nedir? Hangi kurul tarafından hangi kriterlere bakılarak kim ya da kimlere verilmiştir?
- Plaj işletmesi ilgili şahıs ya da firmaya hangi şartlarla ve hangi bedelle devredilmiştir?
- Plaja 6 metrekareyi geçen bir yapının yapılamayacağı ama buna rağmen ihalesiz bir şekilde kiraya verilen şahıs ya da şirketin SİT alanı olan bölgeye 150 metrekare inşaata başladığı doğru mudur? Doğru ise bu konuda bir girişiminiz olacak mıdır?
- Bakanlığınız, görevi ve başlattığı kampanya gereği bu ihalesiz devire dair bir soruşturma başlatmış mıdır? Bu devir işleminin iptal edilerek rekabet koşullarını sağlayacak bir şekilde şeffaf bir ihale ile yeniden yapılması için girişimde bulunacak mısınız?
- Kıyıların korunması ve işletmesinin, ranttan ve kar hırsından uzak bir şekilde halkımızın yararına daha etkin ve yetkin bir şekilde yapılabilmesi açısından yerel yönetimler eliyle yapılmasına dair bir çalışmanız var mıdır?