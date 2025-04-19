Bitlis-Mutki Yolunda Neler Oluyor? Meclis Gündemine Taşındı

CHP Ankara milletvekili Deniz Demir, Bitlis-Mutki yolunda yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı. Demir, “Bitlis – Mutki İl yolu neden tamamlanamamıştır? Projenin tamamlanması için öngörülen süre nedir? Yapım onarım çalışmalarının ihale usulü nasıl işletilmiştir? diye sordu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Bitlis-Mutki Yolunda Neler Oluyor? Meclis Gündemine Taşındı

Bitlis-Mutki yolundaki sorunların 4 yıldır çözülememesinin ardından CHP Ankara milletvekili Deniz Demir, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Demir, “Bitlis Mutki Yolu 4 yıldır tamamlanamıyor. Üstelik ihaleyi alan firmanın bölgede ağaç katliamı yaptığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kamu arazilerine usulsüz olarak çöktüğü iddiaları mevcut. Konuyu hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına hem de Gençlik ve Spor Bakanlığına sorduk” ifadelerini kullandı.

Demir, Meclis’e verdiği soru önergesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yolun neden tamamlanamadığını ve ihaleyi alan firmanın bölgedeki ekolojik yapıya zarar verdiği iddialarını sordu.

Demir, soru önergesinde Bakana “Bitlis – Mutki İl yolu neden tamamlanamamıştır? Projenin tamamlanması için öngörülen süre nedir? Yapım onarım çalışmalarının ihale usulü nasıl işletilmiştir? İhale bedeli ne kadardır? Yol yapım çalışmaları sırasında bölgenin doğal dokusuna ve ekolojisine zarar verildiği iddiaları doğru mudur? Bu konuda ilgili firmaya denetim yapılmakta mıdır?” sorularını sordu.

‘KAMU ARAZİSİ İŞGAL EDİLİYOR’ İDDİASI

Demir, Şahabettin Demir’e ait firmanın Bitlis Mutki’de Gençlik ve Spor Bakanlığına ait arsada şantiye kurduğu ve herhangi bir resmi kiralama olmamasına rağmen bölgede çalışma yaptığı iddialarını da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a sordu.

Demir, Bakan Bak’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“Mutki İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 218 ada, 3 parsel numaralı arazinin Demce Yapı isimli firmaya tahsis edildiği iddiaları doğru mudur?

Mutki İlçe Başkanlığımız tarafından yapılan başvuru sonucunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilgili arazının firmaya kiralanmadığı ya da tahsisi edilmediği bildirilmiştir. Firmanın yasadışı faydalandığı arazinin boşaltılması için işlem başlatılacak mıdır?

Firmanın usulsüz işlemleri için kanuni yollara başvurulmuş mudur? Başvuruldu ise süreçte son durum nedir?

Arazinin kullanılması yönünde “yukarıdan” talimat geldiği iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? İddialar doğru ise kanunsuz emri uygulayan kamu personelleri için işlem başlatılacak mıdır?”

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