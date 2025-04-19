İki AKP'liyi Karşı Karşıya Getiren Teklif... Araya Giren Önemli İsimler de Halledemedi

Uzun yıllardır süregelen Kürt meselesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı tarihi çağrı ve ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan yaptığı "silah bırakma" çağrısı sonrası yeni bir sürece girdi. DEM Parti'nin iktidarla yaptığı görüşmeler devam ederken, yaşananların ışığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "21 Mart’ı resmi bayram ilan edelim" önerisinde bulundu.

AKP Milletvekili Serkan Bayram

Nefes gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası elini çabuk tutan İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AKP grubuna danışmadan 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi adına TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi. İYİ Parti’den AKP'ye geçen ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı görevine getirilen Kürşad Zorlu ise duruma tepki gösterdi.

AKP Milletvekili Kürşad Zorlu

ZORLU RAHATSIZ OLDU

Kendisine danışılmamasından dolayı rahatsızlık duyan Kürşad Zorlu, Serkan Bayram’dan kanun teklifini geri çekmesini talep etti ancak reddedildi. İddiaya göre Zorlu, bunun üzerine bizzat teklifin medyada yer almasını önlemeye çalıştı ancak başarısız oldu. Eski başbakanlardan Binali Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen Serkan Bayram da teklifi geri çekmemekte diretince araya önemli isimler girdi fakat Bayram yine geri adım atmadı.

Kaynak: Nefes Gazetesi