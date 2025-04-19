CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’dan Çarpıcı İddia! İBB’nin AKP Döneminde ‘Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine Araç Tahsisi’ İddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine, 19 aya varan sürelerde araç tahsisleri yapıldığını tespit ettiklerini iddia etti.

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CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’dan Çarpıcı İddia! İBB’nin AKP Döneminde ‘Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine Araç Tahsisi’ İddiası

Sosyal medya hesabından, "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-1 ?" diye soran Yavuzyılmaz, paylaşımında AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine araç tahsisleri yapıldığını belirlediklerini öne sürdü.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’dan Çarpıcı İddia! İBB’nin AKP Döneminde ‘Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine Araç Tahsisi’ İddiası - Resim : 1

'19 AY SÜRE TAHSİS EDİLDİ' İDDİASI

Araç sahibi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göründüğünü ancak aracı Cumhurbaşkanlığı aile fertlerinin kullandığını aktaran Yavuzyılmaz, aracın 22.02.2017 - 11.10.2018 tarihleri arasında 19 ay süreliğine tahsis edildiğini ifade etti.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’dan Çarpıcı İddia! İBB’nin AKP Döneminde ‘Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine Araç Tahsisi’ İddiası - Resim : 2

Yavuzyılmaz, "Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra bu tahsisleri durdurmuştur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deniz Yavuzyılmaz Cumhurbaşkanlığı İBB
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