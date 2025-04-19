Çocukların Yüzme Öğrenirken Kullandığı Bu Üründe Boğulma Riski Çıktı!

Ticaret Bakanlığı ‘Güvensiz Ürün Sistemi’ üzerinden ölümcül sağlık riski teşkil eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık bu kapsamda çocukların yüzme öğrenmesinde yardımcı olan bir ürünü boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatma kararı aldı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Çocukların Yüzme Öğrenirken Kullandığı Bu Üründe Boğulma Riski Çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe yapılan taklit tağşiş ve halk sağlığı için risk teşkil eden ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürürken bir yandan da Ticaret Bakanlığı güvenlik standartlarını karşılamayan ve özellikle çocukların sağlığını tehlikeye atan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

SUDA BOĞULMA RİSKİ VAR

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı son olarak çocukların yüzmeyi öğrenirken yardımcı olması amacıyla hazırlanan bir ürünü ve taşıdığı riski internet sitesi üzerinden ifşa etti.

‘Diğer ürünler’ kategorisinde yer alan ve çocukların yüzme öğrenirken kullandığı, Ali Duman Grup Oyuncak Çiçekçilik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından piyasaya sürülen Çin menşeili ‘Unicorn Figürlü 70X55 Cm Boyutlu Yüzme Yardımcısı’nda ‘Boğulma (Suda Boğulma)’ riski tespit edildi.

Çocukların Yüzme Öğrenirken Kullandığı Bu Üründe Boğulma Riski Çıktı! - Resim : 1

PİYASADAN TOPLATILMA KARARI

Güvensizlik nedeni olarak ‘Ts En 13138-3 Standardı Kapsamında; 5.2 Tasarım 5.2.1 Su Oyuncaklarına Benzerlikten Kaçınılması 5.2.1.1 Şekil; Yüzme Oturaklarının Tasarım Ve Görünümü, Su Oyuncağı İzlenimi Uyandırmamalıdır’ gerekçesi sunulurken, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılması yönünde karar verildi.

Çocukların Yüzme Öğrenirken Kullandığı Bu Üründe Boğulma Riski Çıktı! - Resim : 2

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