Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve iç kesimlerini etkisi altına alacak yeni bir yağış dalgası konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve batı bölgeleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ile Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olabileceği belirtildi. Bu bölgelerde su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, Marmara ve Karadeniz çevresinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görüleceği, İç Anadolu’nun güneyinde ise güney yönlü rüzgârın zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Meteoroloji, batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arasında düşeceğini, diğer bölgelerde ise belirgin bir sıcaklık değişimi olmayacağını açıkladı.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden iitbaren bölgenin güney ve batısı ile Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi ekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Nevşehir, Aksaray ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu’nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Samsun'un iç kesimleri ile Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi