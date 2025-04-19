Adana'da Arı Sokması Can Aldı

Arıcılık yapan İlhami Özden, kovanlarının bakımını yaptığı sırada arı sokması sonucu fenalaşarak hayatını kaybetti. Alerjisi olduğu belirlenen Özden'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adana'da Arı Sokması Can Aldı

Adana’nın Seyhan ilçesinde arıcılıkla uğraşan bir vatandaş, arı sokması sonucu yaşamını yitirdi. Alerjisi olduğu belirtilen 50 yaşındaki İlhami Özden, yaptığı rutin kovan bakımı sırasında fenalaştı.

ARI SOKUNCA FENALAŞTI

Olay, Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir arıcılık yapan İlhami Özden, sabah saatlerinde kovanlarının bakımını gerçekleştirdiği sırada sol elinin serçe parmağından arı soktu. Arı sokmasının ardından kısa süre içinde rahatsızlanan Özden, aniden yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Özden’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Alerjik reaksiyon sonucu hayatını kaybettiği belirlenen İlhami Özden’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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