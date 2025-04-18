Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Sözler: 'Faşist Dalgaya Şahit Olduk; Sanatçılarımızı, Gençlerimizi Fişlediler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CHP'nin kışkırtmasıyla bir faşist dalgaya şahit olduk. Kendilerine destek vermedi diye sanatçılarımızı linç ettiler, fişlediler. Boykot bahanesiyle ülkenin ekonomisiyle zarar vermeye çalıştılar. Tarihi camilerimize edepsizlik ettiler.

Kimse bu ülkenin kültür sanat erbabına dayatmalarda bulunamaz. Bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Sesi çok çıkanlar, sözün ehvetine kapılıp sağa sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını göreceklerdir. Sanatçılarımız, sporcularımız, gençlerimiz özellikle müsterih olsunlar.

Darbenin, cuntanın, yasakların egemen olduğu o karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetemeyecektir."

Kaynak: Haber Merkezi