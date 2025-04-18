Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Sözler: 'Faşist Dalgaya Şahit Olduk; Sanatçılarımızı, Gençlerimizi Fişlediler'

İstanbul'da 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin kışkırtmasıyla bir faşist dalgaya şahit olduk. Kendilerine destek vermedi diye sanatçılarımızı linç ettiler, fişlediler" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Sözler: 'Faşist Dalgaya Şahit Olduk; Sanatçılarımızı, Gençlerimizi Fişlediler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CHP'nin kışkırtmasıyla bir faşist dalgaya şahit olduk. Kendilerine destek vermedi diye sanatçılarımızı linç ettiler, fişlediler. Boykot bahanesiyle ülkenin ekonomisiyle zarar vermeye çalıştılar. Tarihi camilerimize edepsizlik ettiler.

Kimse bu ülkenin kültür sanat erbabına dayatmalarda bulunamaz. Bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Sesi çok çıkanlar, sözün ehvetine kapılıp sağa sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını göreceklerdir. Sanatçılarımız, sporcularımız, gençlerimiz özellikle müsterih olsunlar.

Darbenin, cuntanın, yasakların egemen olduğu o karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetemeyecektir."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Muş'ta Futbol Oynayan Yetenekler Tek Tek İzlendi Muş'ta Futbol Oynayan Yetenekler Tek Tek İzlendi
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor! Avrupa Bu Fiyatları Konuşuyor İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor
Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı
Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
TasteAtlas, Dünyanın En İyi 50 Salatasını Açıkladı! Türk Mutfağından da 4 Lezzet Listeye Girdi İşte En İyi 50 Salata! Türk Mutfağından 4 Lezzet Var
Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı! Devler Arasında Kıran Kırana Pazarlık Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı