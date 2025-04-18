Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerinin 6 adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına darbe vurdu. 16 Nisan’da Erenler ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 6 ayrı adrese baskın düzenlendi.
Operasyonlarda M.Ç. (43), E.G. (26), K.A. (34) ve Ç.Ü. (33) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. Evlerde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıktı.
Ele geçirilenler arasında 220 gram metamfetamin, 200 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 30 gram skunk, 40 gram satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin (10 alüminyum folyoya sarılı), 30 sentetik hap, 100 ml sıvı amfetamin, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 727 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 yarı otomatik av tüfeği ve 6 cep telefonu bulunuyor.
Sakarya jandarması, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik kararlı mücadelesini sürdürüyor.
Kaynak: DHA