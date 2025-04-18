Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerinin 6 adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına darbe vurdu. 16 Nisan’da Erenler ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 6 ayrı adrese baskın düzenlendi.

Operasyonlarda M.Ç. (43), E.G. (26), K.A. (34) ve Ç.Ü. (33) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. Evlerde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıktı.

Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Resim : 1

Ele geçirilenler arasında 220 gram metamfetamin, 200 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 30 gram skunk, 40 gram satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin (10 alüminyum folyoya sarılı), 30 sentetik hap, 100 ml sıvı amfetamin, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 727 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 yarı otomatik av tüfeği ve 6 cep telefonu bulunuyor.

Sakarya jandarması, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Malatya’da Jandarmadan Zehir Tacirlerine DarbeMalatya’da Jandarmadan Zehir Tacirlerine DarbeGüncel

Mersin'de Kaçak Sigara Ticaretine SuçüstüMersin'de Kaçak Sigara Ticaretine SuçüstüYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Operasyon Silah Uyuşturucu Sakarya
Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Kuyumcudaki Sahte Altın Planına Suçüstü Kuyumcudaki Sahte Altın Planına Suçüstü
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor! Avrupa Bu Fiyatları Konuşuyor İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor
Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı
Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
TasteAtlas, Dünyanın En İyi 50 Salatasını Açıkladı! Türk Mutfağından da 4 Lezzet Listeye Girdi İşte En İyi 50 Salata! Türk Mutfağından 4 Lezzet Var
Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı! Devler Arasında Kıran Kırana Pazarlık Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı