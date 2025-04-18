Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Mevlana Caddesi'ndeki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi’nde bulunan Mevlana Caddesi, bugün öğle saatlerinde bir trafik kazasına sahne oldu. E.K. yönetimindeki otomobil ile E.B.’nin kullandığı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Resim : 1

Kaza sonrası bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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