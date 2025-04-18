Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi’nde bulunan Mevlana Caddesi, bugün öğle saatlerinde bir trafik kazasına sahne oldu. E.K. yönetimindeki otomobil ile E.B.’nin kullandığı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi.

Kaza sonrası bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA