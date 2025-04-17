Kırıkkale'de Zincirleme Kaza, 2 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 06 FL 7451 plakalı Fiat marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetten kopan parçalar, S.S. idaresindeki 52 AFU 845 plakalı Volkswagen otomobile isabet etti. Bu durum, otomobilin kontrolünü kaybederek H.Ç. yönetimindeki 35 AAH 771 plakalı tankere çarpmasına neden oldu.​

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, aynı aileden E.A. ve B.A. isimli yolcular yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası yol güvenliğe alınarak araçlar kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA