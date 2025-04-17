Muğla'da Sınıf Öğretmeninin Evi Uyuşturucu Deposu Çıktı

Alınan bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi’nde yaşayan ve sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen B.C. isimli şahsın ikametine, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Narkotik arama köpeğinin de kullanıldığı baskında 9 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu öğütme cihazı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 35 adet kenevir ve skunk tohumu, 11 parçadan oluşan iklimlendirme e ışık sistemi ile8 litre zirai ilaç ve gübre bulundu.

Şüpheli öğretmen gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA