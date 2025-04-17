Çorum'da Kaçak Balık Avcılığı Denetimi

Çorum'da kaçak su ürünleri kaynaklarının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin de desteğiyle Obruk Barajı'nda yapılan denetimlerde 2 bin 200 metre misina ağı ve 400 paraketa ele geçirildi. Barajdan çıkartılan konulan ağ ve paraketalara el konuldu.

Kaynak: İHA