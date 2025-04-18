Kuraklığa Karşı Seferberlik İlan Ettiler

Bozdoğan Belediyesi, uzun süredir yağışların az olması nedeniyle olan kuraklığa karşı seferberlik ilan etti.

Kuraklığa Karşı Seferberlik İlan Ettiler

Bozdoğan Belediyesi, son yıllarda yağışların azalmasıyla birlikte artan kuraklık tehlikesine karşı örnek bir çalışmaya imza attı.

Yol kenarlarındaki ağaçların susuz kalmaması için harekete geçen belediye ekipleri, miadı dolmuş damacanaları su deposu haline getirerek ağaçların dibine yerleştirdi. Düzenli olarak doldurulan bu damacanalar sayesinde yüzlerce ağacın kuruması önleniyor.

SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Kuraklık sadece tarımı değil, şehirlerin yeşil dokusunu da tehdit ediyor. Bozdoğan Belediyesi, atıl durumdaki damacanaları yeniden değerlendirerek hem çevreye katkı sağladı hem de su tasarrufu yaparak kaynakları verimli kullanmanın güzel bir örneğini sundu.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, bu projeyle hem doğayı koruduklarını hem de tasarruf sağladıklarını belirterek şu çağrıyı yaptı:Her bir ağaç, geleceğimize nefes oluyor. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz. Evlerinin önündeki ağaçlara yerleştirilen damacanaları su ile doldurarak bu projeye destek olabilirler. Kuraklığa karşı hep birlikte mücadele edelim.

Kaynak: AA

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