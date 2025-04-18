Sabiha Gökçen Havalimanı'nda '19 Nisan' Alarmı! Tüm Yolculara Duyuruldu

Meteoroloji’nin 19 Nisan Cumartesi günü İstanbul için yaptığı ‘sis’ uyarısının ardından Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak uçuşlara yönelik bir uyarı yayınlandı.

19 Nisan Cumartesi sabah saatlerinde beklenen yoğun sis nedeniyle uçuşların geçilebileceği duyuruldu.

YARIN UÇUŞLAR GECİKEBİLİR

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi