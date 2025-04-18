Malatya’da Jandarmadan Zehir Tacirlerine Darbe
Malatya'da üç ilçeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu, silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
Malatya'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı. İl Jandarma Komutanlığı’nın Battalgazi, Darende ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve kaçak ürün ele geçirildi.
Operasyonda 2 kilo 502 gram metamfetamin, 540 gram bonzai, 5 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 800 TL'ye el konuldu.
Ayrıca binlerce makaron, kıyılmış tütün, kaçak sigara ve puro da jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Gözaltına alınan 8 zanlının işlemleri sürerken, soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.
Kaynak: İHA