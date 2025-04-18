MSB Duyurdu! Pençe-Kilit'te Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

Son Güncelleme:
MSB Duyurdu! Pençe-Kilit'te Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi. Bölgede ele geçirilen malzeme şu şekilde: 135 adet AK-47 piyade tüfeği ve 60 adet şarjörü, 90 adet 120 mm havan mühimmatı, 80 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 600 adet 40 mm bombaatar mühimmatı, 3 bin adet 5,45 mm piyade tüfeği mühimmatı, 160 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 kilo TNT" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
15 Gündür Aranıyordu: Yusuf Bektaş'ın Cansız Bedeni Bulundu 15 Gündür Aranıyordu, Cansız Bedeni Bulundu
Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor
Aydın’da Termometreler Yazı Müjdeledi Aydın’da Termometreler Yazı Müjdeledi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor! Avrupa Bu Fiyatları Konuşuyor İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor
Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı
Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
TasteAtlas, Dünyanın En İyi 50 Salatasını Açıkladı! Türk Mutfağından da 4 Lezzet Listeye Girdi İşte En İyi 50 Salata! Türk Mutfağından 4 Lezzet Var
Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı! Devler Arasında Kıran Kırana Pazarlık Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı