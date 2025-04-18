Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Dervişoğlu'ndan Canlı Yayında Flaş Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin aday belirleme sürecinin zamansız olduğunu söyleyen Dervişoğlu, adaylık tartışmalarına ilişkin "Ana muhalefet bugünden gündemimizde seçim yokken birtakım adımlar atarak uygulamalara imza attı. CHP'nin belirlediği aday üyelerinin yaptığı seçimle İmamoğlu oldu. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir gidişat söz konusu olacak diye önce diplomasının iptalinden başlayarak kendisinin tutuklanmasına sebep olabilecek adımları hayata geçirerek adımlar attılar. Şimdi ise İmamoğlu aday olamazsa kim aday olacak tartışmaları yaşanıyor. Bu CHP'nin meselesidir" dedi.

tv100'de Başak Şengül'ün soruları yanıtlayan Müsavat Dervişoğlu, CHP'ye kayyım atanacağı iddialarına ilişkin "CHP'ye kayyum ataması gündeme geldiğinde CHP'ye bırakın kayyum atamayı, bunun düşünülmesinin bile çılgınlık olacağını ifade etmiştim ama Türkiye'de olmayacak bir iş yokmuş gibi bakmak lazım. Hala ilk gün bulunduğum yerdeyim. CHP'yi kayyum atamayı akıldan geçirmek bile bir siyasi çılgınlıktır" dedi.

'HUKUKİ Mİ SİYASİ Mİ?'

Dervişoğlu, İmamoğlu'nun tutuklanması ve İBB'ye yönelik soruşturmalara yönelik "Buradaki mesele Ekrem İmamoğlu'na yapılanın hukuki mi siyasi mi olduğu konusunun tartışılması. Eğer bu hukuki bir soruşturma ise usulüne uygun olup olmadığına bakılması lazım. Ama soruşturmanın başlatılması öncesinde bir diploma iptali söz konusu. Bu diplomanın iptali, soruşturmanın yürütülmesi, zamanı açısından birtakım tartışmaları beraberinde getirdi. Bu konuya neresinden bakarsanız bakın siyasi müdahale barındıran ve gerçek hedefi siyasi olan bir soruşturma olduğu gerçeğiyle buluşuyorsunuz" ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, İmamoğlu ziyaretine ilişkin ise "Olup bitenler kendisine sürpriz olmamıştı, İmamoğlu'nu moralli gördüm. Ama hakkın ve hukukun her şeye rağmen tecelli edeceğine ilişkin kendisinde yüksek bir inanç gözlemledim" dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

ÖZGÜR ÖZEL'İN BOYKOT KARARI

"Abartılarak tartışılıyor bazı şeyler. Boykot bir anayasal hak. Ayrıca herkesin mal alma veya almama hakkı var. Boykot ekonomiyi zor duruma düşürmek için yapılmış bir şey gibi sunulursa bunun da gerçekliği tartışma konusu olur. Bir haksızlığa uğradığını düşünüyor ve anayasanın kendisine sağladığı haklardan yararlanma davranışı sergiliyor Sayın Özgür Özel. Ben olsam hak savunuculuğunu doğru bir çizgide yaparım. Bir hakkı savunmak istiyorsam orada başka bir hakkımı da gasp ederler mi acaba tereddütüne kapılmam. Boykot vs. gibi şeyleri koz olarak kullanmam, daha çetin bir mücadele vermeyi tercih ederim.

İYİ PARTİ ERKEN SEÇİM İSTİYOR MU?

Erken seçim isterim. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi var. Ama erken seçim Meclis'ten siyasi partilerin ittifakıyla çıksın diye bekliyorlarsa İYİ Parti olarak bu beklentiye karşılık vermeyeceğimizi ifade etmek isterim.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Bana siz aday olur musunuz diye soruluyor. Ben bir siyasi parti genel başkanıyım. Partimin programının yaşama geçirilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunların aşılması için kurulmuş bir siyasi partiyiz. Ancak bugünden bunların konuşulmasının zamansız olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: tv100