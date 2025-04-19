CHP'li Bülbül'den İktidara 'Ege Adaları' Tepkisi

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Yunanistan’ın Ege kara sularını 12 mile çıkaran haritayı AB’ye sunmaya hazırlanmasına tepki gösterdi ve bunun daha önce savaş sebebi sayıldığını söyledi. CHP’li Bülbül, AKP’nin dış politikadaki hamlelerine, "Ülkemiz tarihi boyunca dış politikada bu kadar pespaye bir vaziyete düşürülmemişti" diyerek tepki gösterdi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Yunanistan’ın Ege karalarını 12 mile çıkaran haritayı Avrupa Birliği’ne sunma hazırlığında bulunmasına sert tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

“Yunanistan devleti, Lozan antlaşmasına aykırı olarak; Ege’deki adaları silahlandırma, asker yığma, ülkemize karşı tatbikatlar, hakkımız olan bölgelerde petrol aramalarında bulunmaya devam ediyor.

Bu yapılanlara karşı Türkiye’den yeterince tepki gelmeyince Yunanistan devleti bir adım daha atarak Ege’de kara sularını 12 deniz miline çıkaran haritayı 27 Nisan’da Avrupa Birliği’ne sunmaya hazırlanıyor.

Uzmanlara göre; 12 mil olması durumunda Ege’nin yüzde 71’inin Yunan karasuları olması anlamına geliyor. Türkiye’ye kalan alan ise yüzde 19'dan yüzde 9’a düşüyor. Türkiye’nin Ege’den açık denize çıkışı neredeyse kapanıyor.

'YUNANİSTAN’A BU CESARETİ KİM VERİYOR'

Türkiye 15 Nisan 1976 tarihinde Yunanistan’ın bu girişimini savaş sebebi sayacağını dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil tarafından yazılan bir mektup ile Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirmişti.

1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine Türkiye şerh koymuş ve Yunanistan’ın kendi karasularını tek taraflı olarak 12 mile çıkarması durumunu savaş sebebi saydığının altını bir kez daha çizmişti.

Kardak Kayalıkları Krizi’nin ardından 8 Haziran 1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm parti temsilcilerinin ortaklaşa hazırladığı bir bildiri ile Türkiye’nin bu kararı yinelendi. Şimdi soruyoruz. Yunanistan’a bu cesareti kim veriyor?

Daha iki ay önce Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde bir bahar havası estiğinin sinyalleri Dışişleri Bakanı Fidan tarafından verilmemiş miydi?

'TÜRKİYE'NİN CİDDİYETİ ÖNEMSENMEZ OLDU'

Kendinize hiç soruyor musunuz? Bu kadar kısa bir sürede ne yaptınız da, Türkiye’nin uluslararası camiada ağırlığı ve ciddiyeti önemsenmez oldu? Hangi hareketleriniz ülkemizin uluslararası itibarını yerle yeksan etti. Türkiye’de 19 Mart’ta yaptığınız sivil darbenin dünyada bizi hangi ülkeler kategorisine indirdiğinin farkında mısınız? Yunanistan’ın Türkiye’yi yalnızlaştırmanızdan ötürü bu kadar pervasız davrandığının bilincinde misiniz?

Almanya’nın Sayın İmamoğlu’nun tutuklanması sonucu Türkiye’ye bir yaptırım olarak Eurofighter satışını Parlamento kararıyla engellemek üzere olduğundan haberiniz var mı?

Kendi medyanıza ‘Donald Trump Erdoğan’ı övdü’ şeklinde haberler yaptırırken Trump’ın yanı başında Binyamin Netanyahu’nun oturduğunu, Erdoğan’ın Beyaz Saray’a 2013 yılından beri adım atamadığının farkında mısınız?

Sizin beceriksizliğiniz yüzünden Türk Devletleri Teşkilatında 2009 yılından beri verilen onca emeğin çöpe gittiğinin, dört Türkî Cumhuriyetin de aynı anda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanıyarak KKTC’yi hukuksuz ilan ettiğinin farkında mısınız? Orta Asyalı soydaşlarımızla ilişkiyi nasıl bir ciddiyetsizlikle yürüttünüz ki, bugün Türkiye Cumhuriyeti’ni Kuzey Kıbrıs’ta işgalci olarak tanıyacak hâle geldiler.

Ülkemiz tarihi boyunca dış politikada bu kadar pespaye bir vaziyete düşürülmemişti. Her cephede kaybeden, hiçbir kazanımı olmayan dış politika kararlarınız, koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ni kimsenin ciddiye almadığı bir ülke hâline getirdi."