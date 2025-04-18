Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Devam Kararı

19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

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Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Devam Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alındı. İmamoğlu, 23 Mart'ta 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı. İmamoğlu'nun avukatları geçtiğimiz günlerde tutukluluk haline itiraz etmişti.

İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik aylık inceleme yapıldı. İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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