İstanbul 1 Mayıs Kutlamalarında Adres Belli Oldu

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB), 1 Mayıs programını duyurdu.

Sendika ve meslek örgütleri, 1 Mayıs programını ilan etmek amacıyla Beşiktaş İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın önemine değinerek "1977'de 1 Mayıs kürsüsünde ilan edilen gerçek 1989'da, 1996'da, 2004'te, 2010, 2021, 2024'te ne ise 2025'te de odur. Önümüzün zorbaca kesildiği yıllarda bu gerçek değişmedi, değişmeyecek" dedi.

VALİLİK VE BAKANLIK İZİN VERMEDİ

Taksim Meydanı hakkında konuşan Çerkezoğlu, "Taksim Meydanı tarihsel bir gerçektir. Hukuksal bir gerçektir. AİHM, dünyada ilk defa bir meydanla ilgili karar verdi. AYM açıkça Türkiye'de işçilerin, emekçilerin, kadınların 1 Mayıs Taksim'de kutlamasını karara bağlamıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması amacıyla İstanbul Valiliği ve Bakanlıkla görüşmelerin yapıldığını anlatan Çerkezoğlu, bu yöndeki kararlılıklarını siyasi iktidara ilettiklerini ancak bir kez daha yasakçı tutumla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

1 MAYIS’TA ADRES KADIKÖY

Çerkezoğlu, Taksim’in özgürleştirilmesinin Türkiye’nin istibdat düzeninden kurtulmasının, demokrasi mücadelesinin çok önemli yapı taşlarından bir tanesi olduğuna dikkat çekerken, “Bu yıl 1 Mayıs'ı birlikte düzenleyen kurumlar olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda buluşmaya, İstanbul'da da bu yasakçı tutum karşısında Taksim irademize sahip çıkarak milyonlarca sınıf kardeşimizle birlikte Kadıköy Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamaya karar verdik” ifadeleriyle 1 Mayıs’ta Kadıköy’de olacaklarını ilan etti.

Kaynak: ANKA