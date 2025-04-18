CHP Genel Başkanı Özgür Özel Konuşuyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin sorularını cevapladı. Özel ‘Diploma konusu ele alınmadı. Henüz diploma iptali yok, karar gelirse hemen itiraz edeceğiz’ dedi.

'GÖREVİNİZİ HUKUKA GÖRE Mİ YAPACAKSINIZ?'

Meclis’te AYM’nin ‘Can Atalay’ kararını okunmasına ilişkin konuşan Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslendi. Özel ‘Görevinizi hukuka göre mi yoksa AK Parti’nin hukukuna göre mi yapacaksınız Numan Bey? Sayın Meclis başkanı şunu bilmiyor. Anayasa’ya uygun yönetmek Meclis Başkan Vekilleri yetkisindedir. ‘Eğer benim sınırlarımla yönetilecek’ diyorsa gelip her gün Meclis’i yönetecek. Birinci sorumluluğu Anayasa ve iç tüzüğe karşıdır’ diye konuştu.

Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

5 parası olmayan ailelere 5 kuruş talep etmeden o davayı Can Atalay ile birlikte götüren kişidir. Somda davasında çok doğru bir karar verilmişti. Yargıtay onamıştı. Birileri buna müdahale edip, 3 üyesini değiştirip Soma davasını bozdular. Soma davasından 2 kişi yatıyor.

'SELÇUK KOZAĞAÇLI BUNU HAK ETMEDİ'

Bu ülkeyi yöneten akıl, vicdanları karşısına alı haksız kararlar veriyor. Selçuk Kozağaçlı bunu hak edecek hiç bir şey yapmadı. Dışarıda her suçlu elini kolunu sallayarak geziyor.

Sayın Meclis başkanı şunu bilmiyor. Anayasa’ya uygun yönetmek Meclis Başkan Vekilleri yetkisindedir. ‘Eğer benim sınırlarımla yönetilecek’ diyorsa gelip her gün Meclis’i yönetecek. Birinci sorumluluğu Anayasa ve iç tüzüğe karşıdır.

'ORTADA SUÇ MU VAR?'

Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımazsan bir gün de senin Meclis Başkanlığını tanımazlar. Gülizar Hanım doğru olanı yaptı. Yaptırım uygulayacakmış, hiçbir yerde yaptırım uygulayabileceği yazmıyor. Yaptırım suça karşı uygulanabilecek bir şey. Ortada suç mu var? Burası ne ilkokul ne Numan Kurtulmuş okul müdürü. Kimse kimseye yaptırım uygulayamaz.

Bir ülkede işler iyiye gidiyorsa ekonominin iyiye gitmesi lazım. Erdoğan ‘Ben bilirim, faiz haram’ dedi. Yükselmeyen enflasyon bizi mahvetti. Emekli sürünüyor. Seçimden sonra enflasyonu kademe kademe aşağı çekmeye çalıştılar. Çok başarılı değillerdi ama az da olsa faiz düşürmeye başlamışlardı.

'PARALARI İMAMOĞLU’NU ENGELLEMEK İÇİN KULLANDI'

Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulacak diye olmadık davalar açarak ‘Ey dünya bizim burada hiçbir şeyin kıymeti yok’ mesajı verdiler. Ne oldu, borsa 35 milyar kaybetti. Senelerdir emekliye zam vermez, hepsine yaptıkları kemer sıktıkları kişilere verilmeyen paraları İmamoğlu’nu engellemek için kullandı.

'TEĞMENLERİN ALNINDAN ÖPÜYORUZ'

İddialar doğru ise teğmenlere yapılan haksızlıktır. Bu gösteri uçuşunun çekimi yapılırken kendilerine Resmi koyduranların, teğmenlerin alnından öpüyoruz, koydurmayanlarında alnını karışlayacağız. Bir milim geri gitmeyiz. Atatürk’ten rahatsız olmak demek Cumhuriyet’e düşman olmak demek.

'KAYYIM MESELESİ AKP’NİN AYAĞINA DOLAŞTI'

Siyaseten mümkün değil. Kayyum meselesi AKP’nin kendi ayağına dolaştı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın dediği de doğru değil ama senin televizyonun 3 ay boyunca ne tartıştı. CHP’ye zarar değil birlik ve beraberlik sağlar.

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Kaynak: Haber Merkezi