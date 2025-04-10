1 Mayıs İçin İlk Çağrı Geldi, TÜRK-İŞ İstanbul'da Olacaklarını Duyurdu

1 Mayıs için ilk çağrı TÜRK-İŞ’ten geldi. TÜRK-İŞ 1 Mayıs günü 81 ilin tamamında olacaklarını ifade ederken, kutlamaların merkezini ise İstanbul’un Kartal merkezi olarak ilan etti.

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1 Mayıs İçin İlk Çağrı Geldi, TÜRK-İŞ İstanbul'da Olacaklarını Duyurdu

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 25. Çalışma Dönemi Dokuzuncu Toplantısı’nda ülkenin güncel ekonomik, sosyal ve siyasi meselelerine ayırırken 1 Mayıs’a dair de aldıkları kararı açıkladı.

TÜRK-İŞ 1 MAYIS'TA KARTAL'DA

TÜRK-İŞ 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nü 81 ilde coşkuyla kutlayacaklarını açıklarken; kutlamaların merkezinin ise İstanbul Kartal olduğunu duyurdu.

'TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ TIKANDI'

Öte yandan, hükümet ile 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme sürecinin tıkandığına da dikkat çekilen açıklamada, HAK-İŞ’le birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulan ortak taleplere 45 gündür yanıt verilmediği belirtildi. Yapılan açıklamada, işçilerin insan onuruna yaraşır yaşam koşullarına erişebilmesi için mücadele edileceğine vurgu yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türk-İş 1 Mayıs İstanbul
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