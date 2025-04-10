Enflasyonda Ramazan Etkisi Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çalışanlarının değerlendirmelerine yer verdiği Merkez'in Güncesi isimli blogda bir analiz yazısı yayımladı. Yazıda geride bıraktığımız ramazan ayının fiyat istikrarı konusunda mühim bir role sahip olduğu gıda fiyatları üzerindeki etkisi aktarıldı.

Analize göre, ramazanın şubat ve mart aylarında işlenmemiş gıda enflasyonunda sırasıyla 1,16 ve 3,53 puan, gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonunda da 0,75 ve 1,09 puan yukarı yönlü etki oluşturduğu bildirildi ve "Bu doğrultuda, 2025 yılında Ramazan ayının manşet enflasyona gıda kaynaklı doğrudan etkisini yaklaşık 0,5 puan olarak hesaplıyoruz" bilgisi paylaşıldı.

ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İVMELENDİ

Diğer yandan yine analize göre, et ve tavuk eti fiyatlarında ramazan ayı öncesi başlayan yukarı yönlü eğilim de ramazan ayı boyunca ivmelendi, ramazan sonrasında da görece daha ılımlı devam etti.

Yumurta fiyatlarında da ramazan ayı itibarıyla artış, sonrasında ise düşüş görülürken, analizde "İncelenen tüm ürünlerde ramazan ayına bağlı fiyat artışlarının kalıcı hale gelme eğiliminde olduğu dikkat çekti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi