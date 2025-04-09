Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu

Prof. Dr. Hakan Kara, Mart ayının ikinci haftasından bu yana TCMB’nin net rezervlerinde 42,2 milyar dolar, brüt rezervlerde ise 25 milyar dolarlık bir düşüş yaşandığını açıkladı. Kara, bu azalmayı özellikle iç ve dış siyasetteki gelişmelerle ilişkilendiriyor.