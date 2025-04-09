Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde son dönemde yaşanan kayıpların boyutu giderek artıyor. İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin net rezervlerinde 42 milyar doları aşan bir azalma olduğunu duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Hakan Kara, Mart ayının ikinci haftasından bu yana TCMB’nin net rezervlerinde 42,2 milyar dolar, brüt rezervlerde ise 25 milyar dolarlık bir düşüş yaşandığını açıkladı. Kara, bu azalmayı özellikle iç ve dış siyasetteki gelişmelerle ilişkilendiriyor.
İÇ POLİTİKADA GÖZALTI, DIŞ POLİTİKADA VERGİ ARTIRIMI
19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye’de piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşanmıştı.
Bu gelişme, döviz talebinin artmasına yol açmış, Merkez Bankası ise döviz kurlarındaki yükselişi dengelemek amacıyla üç gün içinde 25 milyar dolar satmak zorunda kalmıştı.
DOLAR KURU 42 LİRAYI GÖRDÜ
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, dolar kuru gün içinde 42 lirayı görmüş, Merkez Bankası’nın müdahalesiyle kur 38 lira seviyelerine gerilemişti. Bu süreçte, TCMB'nin rezervleri üzerindeki baskının arttığı ve bu erimenin devam ettiği belirtiliyor.