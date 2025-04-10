Bu Böceği Getiren Büyük Ödül Verilecek: Belediye Düğmeye Bastı, Resmen Ücretsiz Olacak!

Samsun’un Atakum ilçesinde, tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele için dikkat çeken bir kampanya başlatıldı.

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Bu Böceği Getiren Büyük Ödül Verilecek: Belediye Düğmeye Bastı, Resmen Ücretsiz Olacak!

Atakum Belediyesi ve Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen kampanya kapsamında, vatandaşlar topladıkları böceklerle ödüller kazanma fırsatı elde edecek.

Fındık, fasulye, şeftali gibi 300’den fazla ürünü tehdit eden kahverengi kokarca böceğinin popülasyonunu azaltmak amacıyla düzenlenen kampanyada, vatandaşlar 2 Mayıs’a kadar topladıkları böcekleri 1,5 litrelik pet şişelere koyarak teslim edebilecek. Kampanyanın amacı, farkındalık oluşturmak ve toplumsal katılımı artırmak.

Bu Böceği Getiren Büyük Ödül Verilecek: Belediye Düğmeye Bastı, Resmen Ücretsiz Olacak! - Resim : 1

ÜCRETSİZ OLARAK YARARLANABİLECEKLER

Kampanya süresince, en fazla kahverengi kokarca böceği toplayan vatandaşlara çeşitli ödüller verilecek. Birinciye 5 çuval kompoze gübre, ikinciye 3 çuval, üçüncüye 2 çuval gübre verilirken, dördüncüden altıncıya kadar olan sıralamada ise ücretsiz öğle yemeği ödülleri sunulacak.

Bu Böceği Getiren Büyük Ödül Verilecek: Belediye Düğmeye Bastı, Resmen Ücretsiz Olacak! - Resim : 2

2 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Kampanya 2 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, Atakum Belediyesi veya Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bilgi alabilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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