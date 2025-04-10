ATM’den QR Kod İle Nakit Para Çekenler Dikkat! Bu 3 Noktayı Atlayanın Hesabı Sıfırlanacak

ATM’DEN QR KOD İLE PARA ÇEKERKEN BU 3 NOKTAYA DİKKAT EDİN

İşte QR kodla para çekerken göz önünde bulundurulması gereken üç kritik güvenlik önlemi:

ATM Çevresini Kontrol Edin: Dolandırıcılar, ATM’lere sahte QR kodlar yapıştırarak kullanıcı bilgilerini ele geçirebilir. Bu nedenle işlem yapmadan önce ATM’nin fiziksel durumunu ve QR kodun doğruluğunu mutlaka kontrol etmek gerekiyor.

Güvenli İnternet Bağlantısı Kullanın: QR kod ile işlem yapmak için kullanılan mobil bankacılık uygulamasına bağlanırken, güvenli bir Wi-Fi ağı ya da mobil veri kullanılmalı. Ortak, şifresiz Wi-Fi ağlarında yapılan işlemler, kötü niyetli kişiler tarafından izlenebilir.

İşlem Sonrası Çıkış Yapmayı Unutmayın: QR kodla işlem yaptıktan sonra, mobil bankacılık uygulamasından çıkış yapmayı unutmamak önemlidir. Uygulama açık kaldığında hesabınıza izinsiz erişim riski oluşabilir.