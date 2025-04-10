ATM’den QR Kod İle Nakit Para Çekenler Dikkat! Bu 3 Noktayı Atlayanın Hesabı Sıfırlanacak
ATM’lerden QR kod yoluyla para çekenler için büyük riskler bulunuyor. Bu 3 kritik noktayı gözden kaçıran yandı. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Dijital bankacılığın gelişmesiyle birlikte, ATM’lerden banka kartı kullanmadan sadece cep telefonuyla para çekmek mümkün hale geldi. QR kodla yapılan bu işlemler hız ve pratiklik sağlasa da, bazı güvenlik riskleri de barındırıyor. Uzmanlar, kullanıcıların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.
ATM’DEN QR KOD İLE PARA ÇEKERKEN BU 3 NOKTAYA DİKKAT EDİN
İşte QR kodla para çekerken göz önünde bulundurulması gereken üç kritik güvenlik önlemi:
ATM Çevresini Kontrol Edin: Dolandırıcılar, ATM’lere sahte QR kodlar yapıştırarak kullanıcı bilgilerini ele geçirebilir. Bu nedenle işlem yapmadan önce ATM’nin fiziksel durumunu ve QR kodun doğruluğunu mutlaka kontrol etmek gerekiyor.
Güvenli İnternet Bağlantısı Kullanın: QR kod ile işlem yapmak için kullanılan mobil bankacılık uygulamasına bağlanırken, güvenli bir Wi-Fi ağı ya da mobil veri kullanılmalı. Ortak, şifresiz Wi-Fi ağlarında yapılan işlemler, kötü niyetli kişiler tarafından izlenebilir.
İşlem Sonrası Çıkış Yapmayı Unutmayın: QR kodla işlem yaptıktan sonra, mobil bankacılık uygulamasından çıkış yapmayı unutmamak önemlidir. Uygulama açık kaldığında hesabınıza izinsiz erişim riski oluşabilir.
Bankalar, kullanıcıları bu konuda bilinçlendirmek için bilgilendirici kampanyalar düzenlerken, kullanıcıların da dijital güvenlik önlemlerini alması gerektiği vurgulanıyor.