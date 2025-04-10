Ne Koç Ne Sabancı Ne de Roketsan! Aselsan Büyük Rekor Kırdı

LinkedIn verilerine göre, önümüzdeki beş yıl içinde iş ilanlarında aranan becerilerin yüzde 70’inin değişmesi bekleniyor. Bu dönüşüm, iş arayan bireylerin sadece bir pozisyona değil, uzun vadeli gelişim fırsatlarına da odaklandığını gösteriyor.

İşte 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de çalışanlarına en iyi kariyer imkanlarını sağlayan şirketler ve sundukları olanaklar...