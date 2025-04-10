Ne Koç Ne Sabancı Ne de Roketsan! Aselsan Büyük Rekor Kırdı
Yapay zeka, dijitalleşme ve hibrit çalışma modelleri, iş dünyasında köklü değişimleri beraberinde getirirken, çalışanlar için gelişim ve kariyer fırsatları sunan şirketler daha fazla öne çıkmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
LinkedIn, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de kariyer gelişimi, beceri edinimi ve terfi olanakları açısından öne çıkan 15 şirketi sıraladı.
Aralarında Procter & Gamble, Sabancı Holding ve Aselsan gibi devlerin de bulunduğu liste, geleceğin iş dünyasında öne çıkacak yetenek ihtiyaçlarına ışık tutuyor. Şirketler; çalışanlarına sundukları gelişim imkanları, iç terfi fırsatları ve beceri kazandırma politikaları gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi.
LinkedIn verilerine göre, önümüzdeki beş yıl içinde iş ilanlarında aranan becerilerin yüzde 70’inin değişmesi bekleniyor. Bu dönüşüm, iş arayan bireylerin sadece bir pozisyona değil, uzun vadeli gelişim fırsatlarına da odaklandığını gösteriyor.
İşte 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de çalışanlarına en iyi kariyer imkanlarını sağlayan şirketler ve sundukları olanaklar...
TÜRKİYE’NİN EN İYİ KARİYER FIRSATLARI SUNAN ŞİRKETLERİ (2025)
ASELSAN – Ankara, Bursa, İstanbul
Öne çıkan beceriler: Sinyal işleme, savunma teknolojileri
Pozisyonlar: Yazılım Mühendisi, Sistem Mühendisi
Sektörler: Mühendislik, bilgi teknolojileri, operasyon
ROKETSAN – Ankara, İstanbul, Bursa
Öne çıkan beceriler: Akışkanlar mekaniği, nanoteknoloji
Pozisyonlar: Mekanik Tasarım Mühendisi, Sistem Mühendisi
Sektörler: Savunma sanayi, mühendislik, operasyon
DOĞAN ONLİNE (DOL) – İstanbul, Ankara
Öne çıkan beceriler: Mobil uygulama geliştirme, yazılım testleri
Pozisyonlar: Yazılım Mühendisi, Test Mühendisi
Sektörler: Teknoloji, mühendislik, kalite yönetimi
MEDTRONİC – İstanbul, Ankara, İzmir
Öne çıkan beceriler: Kardiyoloji, biyomedikal mühendisliği
Pozisyonlar: Satış Müdürü, Yazılım Analisti
Sektörler: Sağlık teknolojileri, satış, bilgi teknolojileri
GE AEROSPACE – İstanbul, Kocaeli, İzmir
Öne çıkan beceriler: Uzay mühendisliği, kompozit malzemeler
Pozisyonlar: Tasarım Mühendisi, Üretim Operatörü
Sektörler: Havacılık, mühendislik, üretim
ASTRAZENECA – İstanbul, Ankara, İzmir
Öne çıkan beceriler: Onkoloji, nöroloji
Pozisyonlar: Klinik Araştırma Uzmanı, Ürün Danışmanı
Sektörler: İlaç sektörü, Ar-Ge, sosyal hizmet
ETİYA – İstanbul, Ankara, İzmir
Öne çıkan beceriler: Web geliştirme, mobil uygulama
Pozisyonlar: İş Analisti, Kalite Uzmanı
Sektörler: Yazılım geliştirme, araştırma-geliştirme
ABBOTT – İstanbul, Ankara, İzmir
Öne çıkan beceriler: Kardiyoloji, gastroenteroloji
Pozisyonlar: Medikal Satış Temsilcisi, Hemşire
Sektörler: Sağlık hizmetleri, bakım, satış
EY (ERNST & YOUNG) – İstanbul, Ankara, İzmir
Öne çıkan beceriler: Vergi muhasebesi, finansal denetim
Pozisyonlar: Denetim Asistanı, Vergi Uzmanı
Sektörler: Danışmanlık, muhasebe, bilgi teknolojileri
TÜRKİYE İŞ BANKASI – İstanbul, Ankara, İzmir
Öne çıkan beceriler: Bankacılık, yatırım yönetimi
Pozisyonlar: Finans Görevlisi, Yazılım Mühendisi
Sektörler: Finans, teknoloji, satış
NOKİA – İstanbul, Ankara
Öne çıkan beceriler: Telekomünikasyon, ağ yönetimi
Pozisyonlar: Teknik Destek Mühendisi, İletişim Mühendisi
Sektörler: BT altyapısı, proje yönetimi
SABANCI HOLDİNG – İstanbul, Ankara, Kocaeli
Öne çıkan beceriler: Ticari bankacılık, sermaye piyasaları
Pozisyonlar: Yazılım Mühendisi, Denetim Yardımcısı
Sektörler: Finans, operasyonel yönetim, satış
SHELL – İstanbul, Ankara, İzmir
Öne çıkan beceriler: Enerji mühendisliği, sondaj sistemleri
Pozisyonlar: Müşteri Temsilcisi, Satış Uzmanı
Sektörler: Enerji, satış, operasyon
SİEMENS – İstanbul, Ankara, İzmir
Öne çıkan beceriler: Elektrik sistemleri, robotik mühendisliği
Pozisyonlar: Yazılım Mühendisi, Proje Müdürü
Sektörler: Mühendislik, üretim, satış
PROCTER & GAMBLE (P&G) – İstanbul, Kocaeli, Ankara
Öne çıkan beceriler: Ekonomi, perakende stratejileri
Pozisyonlar: Marka Müdürü, Satış Müdürü
Sektörler: Pazarlama, operasyon, satış