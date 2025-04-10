Ne Koç Ne Sabancı Ne de Roketsan! Aselsan Büyük Rekor Kırdı

Yapay zeka, dijitalleşme ve hibrit çalışma modelleri, iş dünyasında köklü değişimleri beraberinde getirirken, çalışanlar için gelişim ve kariyer fırsatları sunan şirketler daha fazla öne çıkmaya başladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Şirket ASELSAN Nokia Sabancı Holding Koç Holding
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Ne Koç Ne Sabancı Ne de Roketsan! Aselsan Büyük Rekor Kırdı - Resim: 1

LinkedIn, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de kariyer gelişimi, beceri edinimi ve terfi olanakları açısından öne çıkan 15 şirketi sıraladı.

Aralarında Procter & Gamble, Sabancı Holding ve Aselsan gibi devlerin de bulunduğu liste, geleceğin iş dünyasında öne çıkacak yetenek ihtiyaçlarına ışık tutuyor. Şirketler; çalışanlarına sundukları gelişim imkanları, iç terfi fırsatları ve beceri kazandırma politikaları gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi.

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Ne Koç Ne Sabancı Ne de Roketsan! Aselsan Büyük Rekor Kırdı - Resim: 2

LinkedIn verilerine göre, önümüzdeki beş yıl içinde iş ilanlarında aranan becerilerin yüzde 70’inin değişmesi bekleniyor. Bu dönüşüm, iş arayan bireylerin sadece bir pozisyona değil, uzun vadeli gelişim fırsatlarına da odaklandığını gösteriyor.

İşte 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de çalışanlarına en iyi kariyer imkanlarını sağlayan şirketler ve sundukları olanaklar...

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Ne Koç Ne Sabancı Ne de Roketsan! Aselsan Büyük Rekor Kırdı - Resim: 3

TÜRKİYE’NİN EN İYİ KARİYER FIRSATLARI SUNAN ŞİRKETLERİ (2025)

ASELSAN – Ankara, Bursa, İstanbul

Öne çıkan beceriler: Sinyal işleme, savunma teknolojileri

Pozisyonlar: Yazılım Mühendisi, Sistem Mühendisi

Sektörler: Mühendislik, bilgi teknolojileri, operasyon

ROKETSAN – Ankara, İstanbul, Bursa

Öne çıkan beceriler: Akışkanlar mekaniği, nanoteknoloji

Pozisyonlar: Mekanik Tasarım Mühendisi, Sistem Mühendisi

Sektörler: Savunma sanayi, mühendislik, operasyon

DOĞAN ONLİNE (DOL) – İstanbul, Ankara

Öne çıkan beceriler: Mobil uygulama geliştirme, yazılım testleri

Pozisyonlar: Yazılım Mühendisi, Test Mühendisi

Sektörler: Teknoloji, mühendislik, kalite yönetimi

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MEDTRONİC – İstanbul, Ankara, İzmir

Öne çıkan beceriler: Kardiyoloji, biyomedikal mühendisliği

Pozisyonlar: Satış Müdürü, Yazılım Analisti

Sektörler: Sağlık teknolojileri, satış, bilgi teknolojileri

GE AEROSPACE – İstanbul, Kocaeli, İzmir

Öne çıkan beceriler: Uzay mühendisliği, kompozit malzemeler

Pozisyonlar: Tasarım Mühendisi, Üretim Operatörü

Sektörler: Havacılık, mühendislik, üretim

ASTRAZENECA – İstanbul, Ankara, İzmir

Öne çıkan beceriler: Onkoloji, nöroloji

Pozisyonlar: Klinik Araştırma Uzmanı, Ürün Danışmanı

Sektörler: İlaç sektörü, Ar-Ge, sosyal hizmet

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ETİYA – İstanbul, Ankara, İzmir

Öne çıkan beceriler: Web geliştirme, mobil uygulama

Pozisyonlar: İş Analisti, Kalite Uzmanı

Sektörler: Yazılım geliştirme, araştırma-geliştirme

ABBOTT – İstanbul, Ankara, İzmir

Öne çıkan beceriler: Kardiyoloji, gastroenteroloji

Pozisyonlar: Medikal Satış Temsilcisi, Hemşire

Sektörler: Sağlık hizmetleri, bakım, satış

EY (ERNST & YOUNG) – İstanbul, Ankara, İzmir

Öne çıkan beceriler: Vergi muhasebesi, finansal denetim

Pozisyonlar: Denetim Asistanı, Vergi Uzmanı

Sektörler: Danışmanlık, muhasebe, bilgi teknolojileri

TÜRKİYE İŞ BANKASI – İstanbul, Ankara, İzmir

Öne çıkan beceriler: Bankacılık, yatırım yönetimi

Pozisyonlar: Finans Görevlisi, Yazılım Mühendisi

Sektörler: Finans, teknoloji, satış

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NOKİA – İstanbul, Ankara

Öne çıkan beceriler: Telekomünikasyon, ağ yönetimi

Pozisyonlar: Teknik Destek Mühendisi, İletişim Mühendisi

Sektörler: BT altyapısı, proje yönetimi

SABANCI HOLDİNG – İstanbul, Ankara, Kocaeli

Öne çıkan beceriler: Ticari bankacılık, sermaye piyasaları

Pozisyonlar: Yazılım Mühendisi, Denetim Yardımcısı

Sektörler: Finans, operasyonel yönetim, satış

SHELL – İstanbul, Ankara, İzmir

Öne çıkan beceriler: Enerji mühendisliği, sondaj sistemleri

Pozisyonlar: Müşteri Temsilcisi, Satış Uzmanı

Sektörler: Enerji, satış, operasyon

SİEMENS – İstanbul, Ankara, İzmir

Öne çıkan beceriler: Elektrik sistemleri, robotik mühendisliği

Pozisyonlar: Yazılım Mühendisi, Proje Müdürü

Sektörler: Mühendislik, üretim, satış

PROCTER & GAMBLE (P&G) – İstanbul, Kocaeli, Ankara

Öne çıkan beceriler: Ekonomi, perakende stratejileri

Pozisyonlar: Marka Müdürü, Satış Müdürü

Sektörler: Pazarlama, operasyon, satış

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