Aydın’da Hasat Rekor Kırdı: İhracatı 200 Milyon Doları Aştı

Türkiye, 2023/24 sezonunun 10 ayında sofralık zeytin ihracatını önemli bir oranda artırarak 175 milyon dolara çıkardı. Bir önceki yıl 152 milyon dolar olan ihracat, yüzde 15’lik bir artışla 175 milyon dolara ulaştı. Ancak, aynı dönemde zeytin ihracatının miktar bazında azalma gösterdiği gözlendi. Sofralık zeytin ihracatı, miktar olarak yüzde 23 oranında azalarak 84 bin 749 tondan 65 bin 325 tona geriledi. Bununla birlikte, ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 49,5’lik artış sayesinde döviz gelirleri de yüzde 15 oranında arttı.

ZEYTİNİN ORTALAMA İHRAÇ FİYATI 2,69 DOLAR OLDU

Sofralık zeytin ihracatında 2023/24 sezonunda ortalama ihraç fiyatı 1,80 dolardan 2,69 dolara yükseldi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Er, 2023/24 sezonunun tamamlanmasına iki ay kala, ihracat rakamlarının 200 milyon doları aşmayı hedeflediğini belirtti.

TÜRKİYE, DÜNYA ÇAPINDA ZEYTİN İHRACATINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Zeytinin anayurdu Anadolu olan Türkiye, 43 ildeki 500 bin üreticisiyle zeytin üretmeye devam ediyor. 2023/24 sezonunda Türkiye, 116 ülkeye 65 bin 325 ton sofralık zeytin ihraç etti. Türkiye, aynı zamanda iç pazarın ihtiyacını karşılamanın yanı sıra küresel pazarda da önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2024/25 sezonunda sofralık zeytin ihracatını 100 bin tona çıkarmayı hedefliyor.

Aydın’daki sofralık zeytin üretimi, Türkiye’nin ihracat gücünü artıran önemli ürünlerden biri olarak dikkat çekiyor. Zeytin, kahvaltıların vazgeçilmezi olmasının yanı sıra pek çok yemekte ve salatada kullanılan, E vitamini açısından zengin bir besin kaynağı olarak dünya çapında rağbet görmekte.

Kaynak: İHA