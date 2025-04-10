Aydın’da Hasat Rekor Kırdı: İhracatı 200 Milyon Doları Aştı

Aydın, 2023/2024 hasat sezonunda sofralık zeytin üretiminde önemli bir başarıya imza attı. Bu sezon, Aydın’da tam 443 bin ton zeytin elde edilirken, sofralık zeytin ihracatı da büyük bir artış gösterdi. Türkiye’nin zeytin üretiminde önemli bir yer tutan Aydın, ihracat rakamlarıyla dikkat çekiyor.

Aydın’da Hasat Rekor Kırdı: İhracatı 200 Milyon Doları Aştı

Türkiye, 2023/24 sezonunun 10 ayında sofralık zeytin ihracatını önemli bir oranda artırarak 175 milyon dolara çıkardı. Bir önceki yıl 152 milyon dolar olan ihracat, yüzde 15’lik bir artışla 175 milyon dolara ulaştı. Ancak, aynı dönemde zeytin ihracatının miktar bazında azalma gösterdiği gözlendi. Sofralık zeytin ihracatı, miktar olarak yüzde 23 oranında azalarak 84 bin 749 tondan 65 bin 325 tona geriledi. Bununla birlikte, ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 49,5’lik artış sayesinde döviz gelirleri de yüzde 15 oranında arttı.

Aydın’da Hasat Rekor Kırdı: İhracatı 200 Milyon Doları Aştı - Resim : 1

ZEYTİNİN ORTALAMA İHRAÇ FİYATI 2,69 DOLAR OLDU

Sofralık zeytin ihracatında 2023/24 sezonunda ortalama ihraç fiyatı 1,80 dolardan 2,69 dolara yükseldi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Er, 2023/24 sezonunun tamamlanmasına iki ay kala, ihracat rakamlarının 200 milyon doları aşmayı hedeflediğini belirtti.

TÜRKİYE, DÜNYA ÇAPINDA ZEYTİN İHRACATINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Zeytinin anayurdu Anadolu olan Türkiye, 43 ildeki 500 bin üreticisiyle zeytin üretmeye devam ediyor. 2023/24 sezonunda Türkiye, 116 ülkeye 65 bin 325 ton sofralık zeytin ihraç etti. Türkiye, aynı zamanda iç pazarın ihtiyacını karşılamanın yanı sıra küresel pazarda da önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2024/25 sezonunda sofralık zeytin ihracatını 100 bin tona çıkarmayı hedefliyor.

Aydın’daki sofralık zeytin üretimi, Türkiye’nin ihracat gücünü artıran önemli ürünlerden biri olarak dikkat çekiyor. Zeytin, kahvaltıların vazgeçilmezi olmasının yanı sıra pek çok yemekte ve salatada kullanılan, E vitamini açısından zengin bir besin kaynağı olarak dünya çapında rağbet görmekte.

Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne TaşınıyorGoogle Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne TaşınıyorGözden Kaçmasın

ATM’den QR Kod İle Nakit Para Çekenler Dikkat! Bu 3 Noktayı Atlayanın Hesabı SıfırlanacakATM’den QR Kod İle Nakit Para Çekenler Dikkat! Bu 3 Noktayı Atlayanın Hesabı SıfırlanacakEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın Hasat
Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor
Taşıt Kredisinde Oranlar Sabitlendi: 250 Bin Lirada En Uygun Faizi Veren Banka Belli Oldu Taşıt Kredisinde Oranlar Sabitlendi: 250 Bin Lirada En Uygun Faizi Veren Banka Belli Oldu
Avrupa Birliği'nden ABD Kararı, Onlar da Durdurdu Avrupa Birliği'nden ABD Kararı, Onlar da Durdurdu
Petroldeki Düşüşün Ekonomiye Etkisi Ne Olacak? Bakan Şimşek’ten Enflasyon Mesajı Petroldeki Düşüşün Ekonomiye Etkisi Ne Olacak? Bakan Şimşek’ten Enflasyon Mesajı
Tüm Hesaplar Değişti! Mevduat Faizinde 52 Ay Sonra Bir İlk Tüm Hesaplar Değişti! Mevduat Faizinde 52 Ay Sonra Bir İlk
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor
Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor Ünlü Reçel ve Sos Markası Acil Toplatılıyor
Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk
Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor
Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor