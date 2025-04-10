Taşıt Kredisinde Oranlar Sabitlendi: 250 Bin Lirada En Uygun Faizi Veren Banka Belli Oldu

Araba almak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan biri taşıt kredisi faiz oranları oldu. Son dönemde faizlerin artmasıyla birlikte, taşıt kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 3,25 seviyesinde sabitlenmiş durumda.

Taşıt Kredisinde Oranlar Sabitlendi: 250 Bin Lirada En Uygun Faizi Veren Banka Belli Oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, taşıt kredisi hacmi geçen haftaya kıyasla 90 milyon TL artarak 66 milyar 253 milyon TL'ye ulaştı. Ancak yıl başındaki seviyeye kıyasla hacimde yaklaşık %11’lik bir düşüş yaşandı.

TAŞIT KREDİSİ HACMİNDE DÜŞÜŞ NEDENİ NEDİR?

Bankacılık kaynakları, taşıt alımlarının genellikle peşin yapıldığını ve kredi kullanımında tüketicilerin taşıt kredisi yerine ihtiyaç kredilerini tercih ettiğini belirtiyor. Bu durum, taşıt kredisi hacminde daralmaya yol açtı.

Taşıt Kredisinde Oranlar Sabitlendi: 250 Bin Lirada En Uygun Faizi Veren Banka Belli Oldu - Resim : 1

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ VEREN BANKA BELLİ OLDU

Faiz oranlarının yükselmesine rağmen, taşıt kredisi almak isteyenler en düşük faiz oranlarını takip ediyor. Kuveyt Türk, tüm vadelerde geçerli olmak üzere %3,25 faiz oranı ile en uygun taşıt kredisini sunuyor.

Taşıt Kredisinde Oranlar Sabitlendi: 250 Bin Lirada En Uygun Faizi Veren Banka Belli Oldu - Resim : 2

250 BİN LİRANIN GERİ ÖDEME PLANI

Kuveyt Türk’ten alınacak 250.000 TL tutarındaki taşıt kredisinin 12 ay vadeli ödeme planı şu şekilde:

Aylık Taksit: 26.987 TL

Toplam Geri Ödeme: 325.281 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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