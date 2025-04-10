Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor

RAKİPLERİNİ EZDİ GEÇTİ

Sadece 3.78 metre uzunluğa sahip olan Seagull, Fiat 500e gibi küçük sınıf elektriklilerle benzer ölçülere sahip. Bu sayede dar sokaklarda ve yoğun trafikte yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.

BYD, geçen yıl yaptığı lansmanda elektrikli araçların artan verimlilik ve düşen üretim maliyetleriyle artık içten yanmalı motorlardan daha ekonomik hale geldiğini vurgulamıştı. 2024’ün başında ise bazı modellerine "God’s Eye" adlı gelişmiş sürüş destek teknolojisini ücretsiz olarak entegre ederek dikkat çekmişti.