Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor
Elektrikli otomobil pazarında rekabet her geçen gün kızışırken, Çinli otomotiv devi BYD, çok konuşulacak bir kampanyaya imza attı.
Şirket, en uygun fiyatlı modeli Seagull için nisan ayına özel yeni bir indirim duyurdu. Kampanya kapsamında aracın baz versiyonu yalnızca 7.800 dolara (yaklaşık 296 bin lira) satışa sunuldu. Önceki fiyatı 9.500 dolar olan modelde böylece 1.700 dolarlık bir indirim uygulanmış oldu.
3 FARKLI DONANIMI BULUNUYOR
BYD Seagull, kompakt yapısı ve erişilebilir fiyatı ile özellikle şehir içi ulaşımda pratiklik arayanlara hitap ediyor. Modelde 30.1 kWh ve 38.9 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği sunuluyor. Bu seçenekler sırasıyla 305 km ve 405 km menzil sağlıyor. Araç, üç farklı donanım seviyesiyle birlikte 10.300 ila 11.700 dolar arasında değişen fiyatlarla satışta.
RAKİPLERİNİ EZDİ GEÇTİ
Sadece 3.78 metre uzunluğa sahip olan Seagull, Fiat 500e gibi küçük sınıf elektriklilerle benzer ölçülere sahip. Bu sayede dar sokaklarda ve yoğun trafikte yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.
BYD, geçen yıl yaptığı lansmanda elektrikli araçların artan verimlilik ve düşen üretim maliyetleriyle artık içten yanmalı motorlardan daha ekonomik hale geldiğini vurgulamıştı. 2024’ün başında ise bazı modellerine "God’s Eye" adlı gelişmiş sürüş destek teknolojisini ücretsiz olarak entegre ederek dikkat çekmişti.
KÜRESEL PAZARDA ADINDAN SÖZ ETTİRECEK
Yılın ilk çeyreğinde bir milyondan fazla yeni enerji araç satışı gerçekleştiren BYD, yurt dışı pazarlarda da büyümesini sürdürüyor. Seagull modeli, uluslararası pazarlarda “Dolphin Mini” adıyla yer alırken, Avrupa’da bu yıl “Dolphin Surf” ismiyle yollarda olması bekleniyor. Avrupa fiyatının ise 26.000 doların altında olacağı öngörülüyor.