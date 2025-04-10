2025’in Tasarım Harikası Modelleri Belli Oldu! En Boş Paketi Bile Kapış Kapış Satılıyor

Auto&Design dergisi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen etkinlikte, Ferrari, Lotus ve Renault üç farklı kategoride ödül kazanan markalar arasında yer aldı.

Tasarım haftası kapsamında 8 Nisan’da İtalya’nın Milano kentindeki ADI Tasarım Müzesi'nde gerçekleştirilen törende, yılın en çarpıcı otomobil tasarımları kamuoyuyla paylaşıldı. Farklı ülkelerden tecrübeli otomotiv gazetecilerinin oluşturduğu jüri, ödülleri “konsept tasarım”, “seri üretim” ve “marka tasarım dili” olmak üzere üç ana kategoride belirledi.

LOTUS THEORY1

Konsept araçlar kategorisinde ödüle layık görülen model, Lotus’un Theory1 adlı aracı oldu. Markanın geçmişte ürettiği üç simgesel modeliyle bağ kuran Theory1, minimal ağırlık ve performans odaklı yaklaşımıyla dikkat çekti. Tasarımıyla gelecek nesil spor otomobillere ışık tutan model, jüri tarafından “yenilikçi ve özgün” olarak değerlendirildi.

FERRARİ 12CİLİNDRİ

Seri üretim araçlar kategorisinde ödül alan model ise Ferrari’nin yeni nesil V12 motorlu aracı 12Cilindri oldu. Aerodinamik hatları ve klasik Ferrari tasarımına gönderme yapan detaylarıyla öne çıkan model, 1950’li ve 60’lı yıllardaki ikonik Ferrari çizgilerini günümüz teknolojisiyle birleştiriyor. Jüri, 12Cilindri'nin geçmişle geleceği başarıyla harmanladığını vurguladı.

RENAULT

Marka genelinde uyguladığı tasarım anlayışıyla öne çıkan Renault ise “tasarım dili” kategorisinde ödülün sahibi oldu. Elektrikli araç odaklı dönüşümünü estetikle birleştiren Fransız üretici, ürün gamındaki tutarlı çizgisiyle jüri üyelerinden tam not aldı. Renault’un yeni nesil tasarım dili, geçmişten ilham alan modern detaylarla çevreci teknoloji arasında başarılı bir köprü kuruyor.

Kaynak: Haber Merkezi