Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor

İngiltere’de market raflarında yer alan bazı reçel, çutney ve pesto ürünlerinde etiketlerde belirtilmeyen alerjen içeriklerin tespit edilmesi üzerine geri çağırma kararı alındı

Kaynak: Haber Merkezi

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Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor - Resim: 1

Gıda Standartları Ajansı (FSA), özellikle alerjik kişiler için sağlık riski oluşturabilecek bu ürünlerin tüketilmemesi konusunda kamuoyuna uyarıda bulundu. Anglesey Foods Ltd. tarafından üretilen söz konusu ürünlerde arpa ve sülfit gibi alerjen maddelerin etiketlerde belirtilmediği ortaya çıktı. FSA'nın açıklamasına göre, bu içeriklere hassasiyeti bulunan kişilerde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilecek tehlikeler söz konusu.

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Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor - Resim: 2

HAYATİ TEHLİKE BARINDIRIYOR

Çölyak hastalığı olan kişiler ile sülfit alerjisi bulunan kişiler için bu maddeler, sindirim sisteminde rahatsızlık yaratmanın yanı sıra nefes darlığı, ciddi alerjik reaksiyonlar ve nadir de olsa anafilaksi gibi hayati durumlara neden olabiliyor.

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Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor - Resim: 3

TÜKETİCİLERE ‘İADE EDİN’ ÇAĞRISI

Yetkililer, bu ürünlerden satın alan ve arpa ya da sülfit gibi maddelere alerjisi bulunan tüketicilerin ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini belirtti. Geri çağrılan ürünler, satın alındıkları mağazalara iade edilerek tam ücret iadesi alınabiliyor. El yapımı ürünleriyle tanınan Anglesey Foods Ltd., tüketici güvenliği kapsamında iade sürecine destek vereceğini duyurdu.

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Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor - Resim: 4

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER VE SON TÜKETİM TARİHLERİ

Gıda Standartları Ajansı’nın geri çağırma listesinde yer alan ürünler ve son tüketim tarihleri ise şöyle:

Güneşte Kurutulmuş Domates Pesto (160g)

Son tüketim tarihleri: 8 Ocak, 19 Temmuz, 9 ve 27 Ağustos, 15 Ekim 2025

Kovboy Çatnisi (174g)

Son tüketim tarihleri: 10 Ocak, 10 ve 17 Ağustos, 2 Ekim, 19 Kasım 202

Mango Chili Chutney (174g)

Son tüketim tarihleri: 25 Nisan, 5 Mayıs, 29 Temmuz, 2, 6 ve 23 Ağustos, 7 Ekim, 18 Kasım, 19 Aralık 2025

Acı Biber Reçeli (174g)

Son tüketim tarihleri: 6 ve 12 Şubat, 3 Mayıs, 29 Temmuz, 4 Ağustos, 2 ve 6 Eylül, 4 Ekim, 30 Kasım 2025

Hafif Acılı Reçel (174g)

Son tüketim tarihleri: 24 Ocak, 1 ve 16 Şubat, 6 Mayıs, 14 Haziran, 6 ve 28 Ağustos, 12 Eylül, 1 Ekim, 1 ve 30 Kasım, 1 ve 20 Aralık 2025

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