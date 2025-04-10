Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor

HAYATİ TEHLİKE BARINDIRIYOR

Çölyak hastalığı olan kişiler ile sülfit alerjisi bulunan kişiler için bu maddeler, sindirim sisteminde rahatsızlık yaratmanın yanı sıra nefes darlığı, ciddi alerjik reaksiyonlar ve nadir de olsa anafilaksi gibi hayati durumlara neden olabiliyor.