Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor
İngiltere’de market raflarında yer alan bazı reçel, çutney ve pesto ürünlerinde etiketlerde belirtilmeyen alerjen içeriklerin tespit edilmesi üzerine geri çağırma kararı alındı
Kaynak: Haber Merkezi
Gıda Standartları Ajansı (FSA), özellikle alerjik kişiler için sağlık riski oluşturabilecek bu ürünlerin tüketilmemesi konusunda kamuoyuna uyarıda bulundu. Anglesey Foods Ltd. tarafından üretilen söz konusu ürünlerde arpa ve sülfit gibi alerjen maddelerin etiketlerde belirtilmediği ortaya çıktı. FSA'nın açıklamasına göre, bu içeriklere hassasiyeti bulunan kişilerde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilecek tehlikeler söz konusu.
HAYATİ TEHLİKE BARINDIRIYOR
Çölyak hastalığı olan kişiler ile sülfit alerjisi bulunan kişiler için bu maddeler, sindirim sisteminde rahatsızlık yaratmanın yanı sıra nefes darlığı, ciddi alerjik reaksiyonlar ve nadir de olsa anafilaksi gibi hayati durumlara neden olabiliyor.
TÜKETİCİLERE ‘İADE EDİN’ ÇAĞRISI
Yetkililer, bu ürünlerden satın alan ve arpa ya da sülfit gibi maddelere alerjisi bulunan tüketicilerin ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini belirtti. Geri çağrılan ürünler, satın alındıkları mağazalara iade edilerek tam ücret iadesi alınabiliyor. El yapımı ürünleriyle tanınan Anglesey Foods Ltd., tüketici güvenliği kapsamında iade sürecine destek vereceğini duyurdu.
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER VE SON TÜKETİM TARİHLERİ
Gıda Standartları Ajansı’nın geri çağırma listesinde yer alan ürünler ve son tüketim tarihleri ise şöyle:
Güneşte Kurutulmuş Domates Pesto (160g)
Son tüketim tarihleri: 8 Ocak, 19 Temmuz, 9 ve 27 Ağustos, 15 Ekim 2025
Kovboy Çatnisi (174g)
Son tüketim tarihleri: 10 Ocak, 10 ve 17 Ağustos, 2 Ekim, 19 Kasım 202
Mango Chili Chutney (174g)
Son tüketim tarihleri: 25 Nisan, 5 Mayıs, 29 Temmuz, 2, 6 ve 23 Ağustos, 7 Ekim, 18 Kasım, 19 Aralık 2025
Acı Biber Reçeli (174g)
Son tüketim tarihleri: 6 ve 12 Şubat, 3 Mayıs, 29 Temmuz, 4 Ağustos, 2 ve 6 Eylül, 4 Ekim, 30 Kasım 2025
Hafif Acılı Reçel (174g)
Son tüketim tarihleri: 24 Ocak, 1 ve 16 Şubat, 6 Mayıs, 14 Haziran, 6 ve 28 Ağustos, 12 Eylül, 1 Ekim, 1 ve 30 Kasım, 1 ve 20 Aralık 2025