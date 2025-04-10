Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor

YAYINCILAR İÇİN YENİ TRAFİK KAPISI

Keşfet'in masaüstüne taşınması, özellikle haber siteleri, blog yazarları ve dijital içerik üreticileri için yeni bir trafik kaynağı anlamına geliyor. Özelliğin tam olarak ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise henüz netleşmiş değil. Ancak yapılan resmi açıklama, geçişin çok yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor.