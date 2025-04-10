Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor
Google, mobil cihazlarda uzun süredir aktif olarak kullanılan "Keşfet" (Discover) özelliğini masaüstü ana sayfasına taşıyor. Şirket, bu kararı İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Search Central Live etkinliğinde resmen duyurdu. Bu gelişme, dijital yayıncılık sektöründe önemli değişimlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Etkinlikte konuşan Google yetkilileri, Keşfet akışının masaüstü kullanıcıları için de aktif hale getirileceğini açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımlara göre, bazı kullanıcılar özelliğe erişmeye başladı. Kullanıcıların masaüstü Google ana sayfasında bu akışı aktif hale getirip getirmeyeceklerini seçmelerine olanak tanıyan bildirimlerle karşılaştıkları belirtiliyor.
İLGİ ALANINA GÖRE ÖNERİLER SUNUYOR
Google Keşfet, kullanıcılara ilgi alanlarına göre haber, makale ve çeşitli içerikleri öneren bir akış sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir arama yapmadan ilgilerini çekebilecek içeriklere doğrudan ulaşabiliyor. Mobilde yıllardır kullanılan bu sistem, masaüstüne gelmesiyle birlikte daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.
YAYINCILAR İÇİN YENİ TRAFİK KAPISI
Keşfet'in masaüstüne taşınması, özellikle haber siteleri, blog yazarları ve dijital içerik üreticileri için yeni bir trafik kaynağı anlamına geliyor. Özelliğin tam olarak ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise henüz netleşmiş değil. Ancak yapılan resmi açıklama, geçişin çok yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor.