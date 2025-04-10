Vatandaşın Mutfak Yangını Dinmiyor: Akli Dengemi Kaybettim Sinirden Stresten

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) aylık olarak gerçekleştirdiği İstanbul'da yaşam maliyetine ilişkin araştırmanın Mart ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İPA’nın açıkladığı verilere göre 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 1 ayda yüzde 2,38 artışla 87 bin 485 liraya yükseldi. 2024 yılı verilen göre ise 12 aylık artış yüzde 51,95 olarak İPA verilerine yansıdı.

Fatih Şehremini Mahallesi’nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, İstanbul’da yaşamın maaliyetini ve geçim sıkıntılarına dair dertlerini anlattı.

‘AKLİ DENGEMİ KAYBETTİM’

Ekonomiye dair düşüncelerini dile getiren bir vatandaş, İstanbul’da emekli maaşıyla yaşamanın, asgari ücretle geçinmenin zorluğuna dikkat çekerek, böyle bir pahalılığı daha önce görmediğini belirtti. Maddi olarak bittiğini; sinir, stres ve geçinememekten dolayı akli dengesini kaybettiğini ifade eden vatandaş 4 mevsim yaşanan ülkedeki pahalılığa “Yazıklar olsun bunu yönetenlere” sözleriyle isyan etti.

‘PEYNİR SORDUM, ALAMADIM'

Mikrofonlara konuşan bir başka vatandaş işe her şeyin çok pahalığı olduğunu; sadece kendisinin değil herkesin şikayetçi olduğunu belirterek vatandaşın sesini duyuramadığını dile getirdi. Herkesin her şeyin farkında olduğunu belirten vatandaş, kimsenin sesini çıkaramadığı garip bir ortamda olduklarını da belirterek, “Şikayetim çok var, hangisini anlatayım. Elektrik, su, doğalgaz, kira, gıda… Şimdi peynir sordum, alamadım. Çok normal bir hayat yok yani” şeklinde konuştu.

‘AÇ MI KALACAĞIZ?’

74 yaşında olduğunu belirten bir başka vatandaş ise, eskiden tek bir maaşla her şeylerini yapabildiklerini belirtirken, daha önce böyle bir ortam görmediğini; hiçbir şeyin yetmediğini ifade ederek “Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum, aç mı kalacağız” sözleriyle ekonomiye tepki gösterdi.

‘ÇOCUKLARIN AYAĞI KALKMASI NORMAL, GELECEKLERİ YOK’

Çocukların et, yumurta, peynir yemediği takdirde nasıl gelişeceğini, beyinlerin nasıl çalışacağını soran vatandaş, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterilerine katılan çocuklar için de konuşurken “Çocukların ayağa kalkması normal çünkü çocukların geleceği yok. Aileleri o kadar çaba sarf ediyor ama gelecekleri yok. Affedersiniz, çok berbat bir ekonomi var. Halkını düşünen bir devlet yok. Sadece kendilerini düşünüyorlar, kimse halkı düşünmüyor" sözleriyle gençlere destek verdi.

‘ALLAH RAZI OLSUN O ÇOCUKLARA’

Bir başka vatandaş ise, suyun, elektriğin, doğal gazın, kiranın, yiyeceklerin yani her şeyin ateş pahası olduğunu belirterek, “Öğrencilerimiz, Allah razı olsun o çocuklara. Biz yapamıyoruz, o çocuklar yapıyor” ifadeleriyle hükümete tepki gösteren öğrencilere destek verdi.

‘ÜRETİM OLMAYINCA ENFLASON DA KÖRÜKLENİYOR’

Osman Nuh isimli bir vatandaş ise, 1 kilo meyvenin 100 lira olduğunu ifade ederek enflasyonun alıp başını gittiğini belirtti. TÜİK’in enflasyon verilerini de eleştiren Nuh, “Neye göre düşük çıkarıyor, nasıl bunu yapıyor anlamakta zorluk çekiyoruz” ifadelerini kullandı. Ülkede üretimin kalmadığını ve tamamen dışa bağımlı hale gelindiğini dile getiren Nuh, “Bugün köy yerlerinde, orada da üretim yok, orada da hazır tüketiliyor. Üretim olmadığından dolayı, enflasyon da devamlı körükleniyor. Her şey pahalı, eziliyor insanlar. Yetkililerin bunu duyması lazım” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA