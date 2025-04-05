Vatandaştan Elektrik Zammına Sert Tepki: Milletin Açlıktan Nefesi Kokmuş Hala Zam Yapıyorlar

EPDK tarafından konutta tüketilen elektriğe getirilen yüzde 25’lik zam oranına vatandaşlardan tepki geldi. Osmaniye’de yaşayan vatandaşlar, elektrik zammına “Artık körebe oynayacağız bu zamlardan sonra” sözleriyle eleştirdi. Bir başka vatandaş ise "Milletin açlıktan nefesi kokmuş hala zam yapıyorlar" ifadeleriyle zamma tepki gösterdi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dün elektrik ve doğal gaza yapılan zam oranlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artış gerekçesiyle konut aboneleri için yüzde 25 oranında zam yapıldı. Kamu ve özel hizmetler sektöründe yüzde 15, sanayi abone grubunda yüzde 10, tarımsal faaliyetler abone grubuna ise yüzde 12,4’lik zam yapıldı.

Doğal gazda ise sanayi ve santrallere yönelik zam uygulanırken, şu an için konutlara yönelik bir zam açıklanmadı. Doğal gazda sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri içinse ortalama yüzde 24,2 zam geçişi yapıldı.

Elektrik ve doğal gaza yapılan zam bugün itibariyle geçerli olacak.

‘ARTIK KÖREBE OYNAYACAĞIZ BU ZAMLARDAN SONRA’

Osmaniye’de yaşayan vatandaşlar ise EPDK’nın açıkladığı elektrik zammına tepki gösterdi. Bir vatandaş gelen zammın ardından yaptığı açıklamada artık lambaları değil karanlıkta gaz lambası yakacaklarını belirterek, “Körebe oynayacağız bu zamlardan sonra” ifadelerini kullandı.

‘MİLLETİN AÇLIKTAN NEFESİ KOKMUŞ HALA ZAM YAPIYORLAR’

Kadirli ilçesinde yaşayan bir başka vatandaş ise vatandaşların yiyecek almak için para bulamadığını, pazara gidemediğini, evden çıkamadığını ifade ederek “Milletin açlıktan nefesi kokmuş hala bunlar zam yapıyor. Şaşırdılar insanlar, şaşırdılar ne yapacaklarını. Bilemiyorum artık ne diyeceğimi de bilemiyorum” şeklinde konuştu.

Vatandaştan Elektrik Zammına Sert Tepki: Milletin Açlıktan Nefesi Kokmuş Hala Zam Yapıyorlar - Resim : 1

‘ZATEN ELEKTRİKLİ SOBA YAKMIYORUZ’

Bir diğer vatandaş ise halkın artık ödeyemez duruma düştüğünü belirterek “Elektriği kısıtlı kullanmayı düşünüyoruz. Yaksan da yakmasan da zaten elektrikli soba yakmıyoruz bir iki lamba yanıyor, onunla idare ediyoruz. Akşam zaten gece söndürüyoruz, gece lambasını yakmıyoruz” diyerek soba bile yakamaz hale geldiklerini belirtti.

Bugünden İtibaren Geçerli! Elektrik ve Doğal Gaza ZamBugünden İtibaren Geçerli! Elektrik ve Doğal Gaza ZamEkonomi

Kaynak: ANKA

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Elektrik Zam EPDK
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