Dünyanın En İnce Gökdeleninde Milyonlarca Dolarlık Daire

New York’un lüks gökdelenlerinin yer aldığı bölgede 2022 yılında yapılan ve en ince gökdelen olma özelliği taşıyan Steinway Toer’ın çatı katı dairesi, 110 milyon dolarlık fiyatla satışa sunuldu.

Dünyanın En İnce Gökdeleninde Milyonlarca Dolarlık Daire

2022 yılında yapımı tamamlanan Steinway Tower, Manhattan bölgesinin en uzun gökdelenlerinden biri olurken bununla birlikte en ince olmasıyla da kendini diğer gökdelenlerden ayırıyor.

‘EN İNCE’ GÖKDELEN

Cnn Style’da yer alan habere göre Steinway Tower bu kez ‘en ince’ gökdelen olma özelliğiyle değil; çatı katında yer alan dairenin satış fiyatıyla gündeme geldi. 360 derece New York manzarasına sahip olan çatı katı Central Park’a bakıyor.

Dünyanın En İnce Gökdeleninde Milyonlarca Dolarlık Daire - Resim : 1

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

435 metre uzunluğundaki gökdelenin en tepesinde yer alan bu dairenin satış fiyatı ise 110 milyon dolar olarak belirlendi. Bu paranın güncel Türk Lirası karşılığı ise 4.179.417.000,00 olarak hesaplanıyor.

Dört katlı olarak tasarlanan lüks dairede 5 yatak odası, 6 banyo ve 2 teras bulunuyor. Dairenin dördüncü katı ise özel olarak bar ve seyir alanı olarak düzenlenmiş.

Dünyanın En İnce Gökdeleninde Milyonlarca Dolarlık Daire - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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