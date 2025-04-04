Bugünden İtibaren Geçerli! Elektrik ve Doğal Gaza Zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yarından itibaren elektriğe yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. Doğal gazda da sanayi tüketicileri ve elektrik üretim santralleri için zam yapıldı. Elektrik düzenlemesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tarife 5 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

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Bugünden İtibaren Geçerli! Elektrik ve Doğal Gaza Zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik ve doğal gaza zam yapıldığını açıkladı. Elektrikte mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artışa gidildi.

Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 lira olarak belirlendi.

KONUTLARDA GAZ TARİFESİ SABİT KALDI

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatında, değişikliğe gidilmedi. Böylece konutlarda tarife 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak sabit kaldı.

Öte yandan BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği toptan satış fiyatları doğrultusunda, nihai gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 artışa gidildiği belirtildi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Elektrik düzenlemesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarife değişiklikleri 5 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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