Türkiye'de Mart Ayında En Çok Satılan Elektrikli Otomobil Belli Oldu! Rakiplerine Fark Attı

ODMD’nin yayımladığı verilere göre, geçtiğimiz ay Türkiye genelinde binlerce yeni elektrikli otomobil trafiğe çıktı. Bu araçlar arasında Togg T10X, 3 bin 810 adetlik satışla en yakın rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Togg, bu performansıyla pazardaki liderliğini sürdürdü.

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Togg’un ardından listenin ikinci sırasında 1.077 adetlik satışla Kia EV3 yer aldı. Üçüncü sırada ise 1.062 satışla MINI Countryman bulunuyor. BMW’nin kompakt SUV modeli iX1 ile Çinli BYD’nin Seal U modeli ise 639 adetlik eşit satışla dördüncülüğü paylaştı.

MART 2025’TE TÜRKİYE’DE EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Togg T10X – 3.810 satış

Kia EV3 – 1.077 satış

MINI Countryman – 1.062 satış

BMW iX1 – 639 satış

BYD Seal U – 639 satış

Volvo EX40 – 515 satış

KG Torres – 475 satış

Kia EV6 – 418 satış

BYD Atto3 – 407 satış

Peugeot 5008 – 351 satış

ODMD’nin verileri, Türkiye’de elektrikli araçlara yönelik ilginin her geçen ay daha da arttığını gösteriyor. Yerli üretim avantajı ve çevreci yaklaşım, tüketicilerin tercihlerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi