Türkiye'de Mart Ayında En Çok Satılan Elektrikli Otomobil Belli Oldu! Rakiplerine Fark Attı
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılı Mart ayına ait elektrikli otomobil satış verilerini açıkladı. Yerli üretim avantajı ve sağlanan finansman destekleriyle birlikte, Togg T10X satış rakamlarıyla dikkat çekti.
ODMD’nin yayımladığı verilere göre, geçtiğimiz ay Türkiye genelinde binlerce yeni elektrikli otomobil trafiğe çıktı. Bu araçlar arasında Togg T10X, 3 bin 810 adetlik satışla en yakın rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Togg, bu performansıyla pazardaki liderliğini sürdürdü.
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Togg’un ardından listenin ikinci sırasında 1.077 adetlik satışla Kia EV3 yer aldı. Üçüncü sırada ise 1.062 satışla MINI Countryman bulunuyor. BMW’nin kompakt SUV modeli iX1 ile Çinli BYD’nin Seal U modeli ise 639 adetlik eşit satışla dördüncülüğü paylaştı.
MART 2025’TE TÜRKİYE’DE EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
Togg T10X – 3.810 satış
Kia EV3 – 1.077 satış
MINI Countryman – 1.062 satış
BMW iX1 – 639 satış
BYD Seal U – 639 satış
Volvo EX40 – 515 satış
KG Torres – 475 satış
Kia EV6 – 418 satış
BYD Atto3 – 407 satış
Peugeot 5008 – 351 satış
ODMD’nin verileri, Türkiye’de elektrikli araçlara yönelik ilginin her geçen ay daha da arttığını gösteriyor. Yerli üretim avantajı ve çevreci yaklaşım, tüketicilerin tercihlerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi