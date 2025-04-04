Altın Yatırımcısı Paraşütleri Hazırlayın! Altın Fiyatlarında Rüzgar Tersine Dönecek

ABD'nin yeni gümrük tarifeleriyle birlikte altın piyasalarında sert hareketlilik yaşanıyor. 4 Nisan sabahına gram altın 3.785 TL seviyesinden başlarken, ons altın fiyatı dün 3.168 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından bu sabah 3.100 dolar civarına geriledi.

Altın Yatırımcısı Paraşütleri Hazırlayın! Altın Fiyatlarında Rüzgar Tersine Dönecek

ABD Başkanı Donald Trump tarafından beklenenden daha sert şekilde duyurulan yeni gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açtı. Özellikle ons altın, ticaret savaşlarının etkisiyle yükselerek 3.168 dolara kadar tırmandı. Ancak bu yükselişin ardından yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle fiyatlar geri çekilmeye başladı. Dün gün içinde 3.055 dolara kadar düşen ons altın, günü yüzde 0,63 kayıpla 3.114 dolardan tamamladı. 4 Nisan sabahı itibarıyla 3.100 dolar seviyesinde denge arayışı sürüyor.

Altın Yatırımcısı Paraşütleri Hazırlayın! Altın Fiyatlarında Rüzgar Tersine Dönecek - Resim : 1

GRAM ALTINDA YURT İÇİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

İç piyasada da altın yatırımcıları benzer bir oynaklıkla karşı karşıya. Dün spot piyasada gram altın 3.867 TL ile rekor seviyeye ulaşırken, yeni güne 3.785 TL’den giriş yaptı. Kapalıçarşı’da ise gram altın 3.875 TL, çeyrek altın ise 6.360 TL'den alıcı buluyor.

Altın Yatırımcısı Paraşütleri Hazırlayın! Altın Fiyatlarında Rüzgar Tersine Dönecek - Resim : 2

UZMANLAR UYARIYOR: RALLİ BİTTİ Mİ, ALIM FIRSATI MI?

Altındaki sert düşüş sonrası yatırımcılar yeni stratejiler üzerinde durmaya başladı. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Trump’ın tarifelerinin açıklanmasıyla birlikte piyasa beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığını ifade etti. Bu durumun, yükseliş sonrası doğal olarak kâr satışlarını tetiklediğini söyledi.

Altın Yatırımcısı Paraşütleri Hazırlayın! Altın Fiyatlarında Rüzgar Tersine Dönecek - Resim : 3

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN ZEMİN HÂLÂ GÜÇLÜ

Eryılmaz, altında yükselişi destekleyen temel unsurların hâlâ geçerli olduğunu vurguladı. “Küresel piyasalarda resesyon riski fiyatlanıyor, stagflasyon endişeleri ise giderek artıyor. Ayrıca ülkelerin tarifelere vereceği olası tepkiler henüz netleşmiş değil. Bu belirsizlik ortamı altına olan ilgiyi canlı tutabilir” dedi. Eryılmaz, ons altının 3.000 doların üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini belirterek, orta ve uzun vadede 3.500 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini ifade etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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