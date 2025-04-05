'Milyarder Trumpzedeler' Servetleri Bir Günde Eridi

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı vergi paketi milyarderleri de vurdu. Dünyanın en zengin 500 insanının toplam servetinin 208 milyar dolar eridi.

'Milyarder Trumpzedeler' Servetleri Bir Günde Eridi

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı agresif gümrük vergisi paketi, dünyada şok etkisi yaratırken, milyarderlerin servetleri de eridi. Dünyanın en zengin 500 insanının toplam servetinin 208 milyar dolar azaldığı belirtildi.

Söz konusu düşüşün Bloomberg Milyarderler Endeksi’nin tarihindeki verilere göre, Covid-19 döneminden beri en büyük düşüş olduğu kaydedildi. Servetlerinin büyük bölümünü kaybedenlerin arasında, Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos gibi isimler yer aldı.

Trump’ın en çok kaybettirdiği milyarderler arasında şu isimler yer aldı:

MARK ZUCKERBERG

Meta’nın sahibi olan Zuckerberg, dolar bazında bakıldığında en çok kaybeden isim olurken, şirketinin yüzde 9’luk düşüşü 17,9 milyar dolar değer kaybettiği bildirildi. Bu miktarın Zuckerberg’in servetinin yüzde 9’una mal olduğu öğrenildi.

JEFF BEZOS

Amazon’un sahibi Jeff Bezos da en büyük darbeyi alanlar arasında yer aldı. Amazaon hisseleri yüzde 9 değer kaybederek, 2022 Nisan’dan bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Bu düşüş Bezos’n kişisel servetine 15,9 milyar dolara mal oldu.

ELON MUSK

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük destekçileri arasında yer alan Elon Musk da Trump’ın vergi paketinden en büyük darbeyi alanlar arasında yer aldı. Musk’ın şirketinin hisseleri 11 milyar dolar değer kaybetti.

ZHANG CONGYUAN

Çinli ayakkabı devi Huali Industrial Group Co. Kurucusu Zhang Congyuan Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 34'lük ek gümrük vergisinin şirketin hisselerini düşürmesiyle 1,2 milyar dolar kaybetti. Bu miktar Çinli milyarderin servetinin yüzde 13'üne denk geliyor.

TOBİ LUTKE

Kanadalı e-ticaret sitesi Shopify’ın kurucu ortağı ve CEO’su da servetinin büyük bölümünü kaybeden isimlerin arasında yer aldı. Lutke, bu süreçte servetinin yüzde 17’sini kaybetti.

BERBARD ARNAULT

AB’nin ABD’nin agresif vergi paketine karşı hamle yaparak, ABD’ye giden tüm ürünlere yüzde 20’lik gümrük vergi getirmeye hazırlanmasının ardından Christian Dior, Bulgari ve Loro Piana gibi markaların sahibi olan Arnault'nun LVMH şirketinin hisselerinde erime yaşattı. Avrupa’nın en zengini olan Arnault’n servetinden 6 milyar dolar sildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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