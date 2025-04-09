Vatandaş Şimdi de 'Ucuz Yumurta' Kuyruğunda: 'Sürünerek Yaşıyoruz...'

Ankara Kızılay’da, İşyurtları Kurumu Kızılay Satış Mağazası önünde uygun fiyata yumurta almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Zamların ardından geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar, ekonomik zorlukları ve hayatın pahalılaşmasını dile getirdi. Medine Demirtaş, Buradan çıkıp Halk Ekmek’ten ekmek alacağım. Sonra da Başkent Market’e gidip bulursam et alacağım. Hayat böyle geçiyor. Verdikleri parayla bizi bu sırada bekletenler utansın. Biz ne utanacağız." dedi.

'SÜRÜNEREK YAŞIYORUZ'

Eşiyle birlikte ucuz ürün almak için sabahları marketten markete gezdiklerini söyleyen Selçuk Demirtaş ise, "Sürünerek yaşıyoruz, insan olarak yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekli bir vatandaş ise, "Memur emeklisiyim, 19 bin 500 lira maaş alıyorum. 4 sene önce krediyle ev aldım, ödeyemiyorum. Mamak’tan buraya ucuza yumurta almak için geldim. Eskiden tek maaşla geçiniyordum. Şimdi oğlum asgari ücretle çalışıyor, benim de emekli maaşım var ama geçinemiyoruz. Tek başıma oğlumu da okuttum, geçimimi de sağladım ama şimdi iki kişi çalışıp geçinemiyoruz." dedi.

'KUYRUĞA RAZIYIZ...'

Emekli Canan Aktura, "Yumurta dışarıda 30'lusu 250, burada 130 lira. Durum böyle olunca kuyruğa razıyız" diyerek dert yandı.

Bir başka vatandaş ise "Zam gelmiş geçen hafta 130'du şimdi 150... Geçim çok güzel... Anlayın bundan... Korkudan konuşamıyoruz. Yoksa konuşacak çok şey var..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA