Yumurtanın Tanesi 10 Lirayı Aşacak!

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, sektör temsilcileri, üretimde ciddi bir sıkıntı olmadığını ancak üretici ile market fiyatları arasındaki farkın giderek açıldığını belirtiyor. Kış aylarında tavukların verimindeki düşüş ve Ramazan ayında artan tüketim talebi de fiyat artışlarını tetikleyen etkenler arasında. Ancak asıl nedenin yumurta ihracatındaki artış olduğu vurgulanıyor.

ABD’de yaşanan kuş gribi nedeniyle üretimin durması, ülkenin yumurta ihtiyacını ithalatla karşılamasına yol açtı. Bu gelişme, Türkiye’den yapılan ihracatın artmasına neden oldu.