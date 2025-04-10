Merkez Bankası'nın Toplam Rezervleri Düşüş

TCMB’nin yayımladığı Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre, bankanın toplam rezervleri 4 Nisan haftasında 154 milyar 261 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri ise 2 milyar 771 milyon dolar azalarak 80 milyar 609 milyon dolardan 77 milyar 838 milyon dolara düştü. Aynı dönemde altın rezervlerinde artış gözlendi; 520 milyon dolarlık yükselişle 75 milyar 902 milyon dolardan 76 milyar 422 milyon dolara çıktı.

Kaynak: İHA