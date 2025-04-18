Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin' Tepkisi: Uluslararası Sistem Sınavı Kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda konuştu. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "Gazze'de uluslararası sistem sınavı kaybetti. İki devletli çözümün hiçbir alternatifi yok. Filistin, Filistin halkınındır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin' Tepkisi: Uluslararası Sistem Sınavı Kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı, yabancı basına da yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahadaki gerçekleri yansıtmaya çalışan tam 212 gazeteci infaz edildi. Yüzlerce doktor, hemşire kurşunların hedefi oldu. Nerede BBC, CNN? Bunları gören var mı?" dedi.

Filistin davasının bir vicdan meselesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Gazze'de uluslararası sistem sınavı kaybetmiştir. Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin' Tepkisi: Uluslararası Sistem Sınavı Kaybetti - Resim : 1

'NEREDE ULUSLARARASI HUKUK?'

Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Filistin davasını savunmak insanlığı barışı ve adaleti savunmaktır. Müslümanların yanı sıra vicdan sahibi her insanın meselesidir. Zulüm ve barbarlık 18 aydır devam ediyor.

Sahadaki gerçekleri yansıtmaya çalışan tam 212 gazeteci infaz edildi. Yüzlerce doktor, hemşire kurşunların hedefi oldu. Nerede uluslararası hukuk? Nerede örgütler, kurumlar? Batılı devletler soruyorum İsrail'e karşı nerede? Nerede BBC, CNN... Bunları gören dünyada var mı?

Uluslararası hukuk, güçlünün gücünü tahkim etmesi aparatı haline gelmiştir. Gazze'de uluslararası sistem sınavı kaybetmiştir. Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur. İslam dünyası da kendinden bekleneni yerine getirememiştir.

Filistin direniş hareketi bizim nezdimizde bir Kuvayı Milliye hareketidir.

'MÜDAHİLLİK BAŞVURUMUZU YAPTIK'

İşlediği cinayetler karşılıksız kaldıkça İsrail soykırım politikasına hız veriyor. İsrail halkını yönetimlerine karşı harekete çağırıyorum. İsrail'in hukuka hesap vermesi için müdahillik başvurumuzu yaptık.

Mescidi Aksa bizim kırmızı çizgimizdir, ebediyete kadar da inşallah böyle kalacaktır. İsrail taciz, baskın ve provokasyonlarına derhal son vermeli. Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılar Netanyahu'nun Ortadoğu'da barış istemediğini ortaya koyuyor.

'FİLİSTİN, FİLİSTİN HALKININDIR'

İki devletli çözümün hiçbir alternatifi yoktur. Egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadeleyi devam ettireceğiz.

Gazze, Gazzelilerindir. Filistin, Filistin halkınındır. Filistinlilerin öz yurtlarında özgürce yaşamaları için elimizden gelen desteği vereceğiz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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