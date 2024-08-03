MUÇEV Başkanlığı'na Yeni Atama

Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan atandı.

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MUÇEV Başkanlığı'na Yeni Atama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak 2001 yılında kurulan Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı olarak 1988 yılında kurulan Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında kurulan, adı sık sık çevre haberleri ile gündeme gelen ve tepkilerin odağı olan MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı değişti.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 22 Temmuz tarihli sayısına göre; MUÇEV Yönetim Kurulu Başkanlığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan getirildi.

Uçan, 2019’da AK Parti’den İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu.

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