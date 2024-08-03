Süper Kupa Öncesi Ortalık Karıştı! Galatasaray ve Beşiktaş Taraftarları Birbirine Girdi

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa için bugün saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşma öncesi iki takım taraftarları stat çevresinde toplanmaya başlarken taraftalar birbirine girdi.

Beşiktaş taraftarları, Galatasaray taraftarlarını görmesi üzerine saldırmaya başlarken Sarı-Kırmızılı taraftarlara meşale fırlattı. İki takım taraftarları arasında arbede yaşanırken bu anlar sosyal medyada gündem oldu.